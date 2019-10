Simeone:"Le doy a la defensa un don diferente, porque no todos sienten de la misma manera"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Valladolid

RUEDA DE PRENSA

El entrenador del , Diego Pablo Simeone, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el (domingo 6, 16.00 horas).

Correa: "Ángel es un jugador que ha sido muy importante para el equipo, más allá de que jugara muchos minutos la temporada pasada. Saliendo de la línea del revulsivo, que siempre había respondido muy bien, nosotros seguimos confiando en sus características. Esta temporada nos echará una mano en posiciones de delantero, como le gusta, más allá de que cuando el equipo le necesite, sea tenido en cuenta para jugar en otra posición, como ha pasado en los últimos años en la derecha. Posiblemente no esté en el momento en el que pueda demostrar la continuidad que necesita ya que no juega de seguido en todos los partidos y por eso quizás no pueda desarrollar su mejor versión"

Opciones de competir la Liga hasta el final: "No me detengo a pensar tan lejos. Me conocen y saben que dependemos del partido que tenemos por delante, con un rival que juega bien, que ya ha mostrado en todos los partidos de la temporada que ha tenido situaciones para poder ganar los partidos, se juntan muy bien defensivamente para aprovechar la velocidad de Sandro, y con muy buenos futbolistas interiormente. Creo que la Liga es competitiva, siempre lo ha sido y posiblemente todos los equipos han subido un escalón. Cuandos se sube un escalón, evidentemente es más bonito para los aficionados".

Competencia entre Arias y Trippier: "Es una buena visión, es la visión correcta, no de perjudicar a uno o de mejorar al otro. Kieran es más posicional, más preciso en sus intervenciones asociativas, y Arias ha vuelto a hacer un gran partido. Nos pone contentos, porque hay más competencia interna. Está claro que el equipo va a mejorar porque el equipo tiene diferentes opciones"

Joao Felix y su sociedad con Morata o Costa: "Me parece que por sus características puede hacerlo acompañado de un delantero o bien jugar con dos delanteros de referencia. Me da la sensación de que al tener una gran visión de juego, el equipo tiene más posibilidades al contar con dos delanteros. Está claro que para poder contar con dos delanteros más Joao, el trabajo de equilibrio y esfuerzo colectivo se eleva"

El uso del tridente y la presión defensiva: "Creo que me parece que puede jugar en las dos versiones. Naturalmente, cuando llegó aquí, todos hablaron e insisten en que debe ser segundo delantero, tiene las condiciones para jugar ahí, las tendrá más con el tiempo. Teniendo una participación en el equipo con más producción tiene en el juego y más participativo está, más importante es para el equipo, y eso se lo da el tener a Costa, Correa... jugadores que le dan más visión para poder participar. Es algo que es emocional y cuando estás con tus amigos y te van a hacer un gol y estás en la plaza, en el campo, en la canchita chiquita, corres todo para que no te lo hagan. Es la esencia del fútbol y la imagen bonita es esa, no quiero que me hagan gol. Es un gesto emocional en un deporte colectivo que yo le doy un don diferente, porque no todos sienten de la misma manera"

¿Qué le falta a Diego Costa?: "Continuidad de cara a gol. Está bien, está haciendo un esfuerzo continuo para superarse, para mejorarse y la continuidad y el no ceder al desafío que tiene por delante para revertir los números. Le hará enojarse y encontrar al mejor Costa"

El artículo sigue a continuación

El buen rendimiento de Felipe: "Está en un crecimiento enorme, me pone muy contento por él porque le costó mucho en la pretemporada integrarse mucho a los trabajos de inicio de la pretemporada, y comienzos de partidos amistosos... A partir de charlar con él, de que él se involucrase, se ve lo que se ve. Nos genera tener más opciones y más características, porque ninguno de los 4 son iguales y nos da alternativas para que sea el campo el que termine decidiendo"

El encuentro de Joao Felix en Moscú: "Fue el que más continuidad tuvo, posiblemente. En el ritmo de juego, y eso para un futbolista que le gusta participar en el juego del equipo le genera más entusiasmo. El otro día, fue un poco esto, estuvo activo, en los dos goles del equipo tuvo una participación muy importante, lo que le llevará a seguir creciendo. Yo me quedo cuando se lanzó al suelo para recuperar una pelota cerca del banquillo, y tiene también eso que es parte del fútbol"