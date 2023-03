'Si quieres ser un héroe, sígueme'

Iván Vargas analiza el curioso caso de Isi Palazón, que suena para la selección...pero sigue sin ir

Hace una semana, Luis De la Fuente hacía pública su primera lista. Los ojos estaban puestos en lo de siempre: si volvería Nacho, cuántos jugadores del Real Madrid estarían presentes o si habría más del FC Barcelona. Las cuestiones sobre Sergio Ramos prácticamente monopolizaron la rueda de prensa posterior ante el rostro de “tierra trágame” del nuevo seleccionador español. Otros muchos nos preguntábamos sobre otra ausencia: la de Isi Palazón. Fue como gritar en mitad de un descampado.

“Hay que seguir”, imagino que pensaría el extremo en su casa. Apretar los dientes, ponerse el mono de trabajo y no quitar el pie del acelerador. Apenas un día después, hablaba sobre el campo. Habían pasado veintitrés minutos desde que arrancó el partido frente al Girona y cogió el balón pegado a la línea de cal. En su cabeza ya estaba el gol: pegó un par de amagos a dos futbolistas rivales que salieron a su paso, centró su posición y se sacó de la manga un zurdazo espectacular que se coló por la escuadra de Paulo Gazzaniga. 'Isinho' se giró, besó el escudo del Rayo Vallecano, recibió el abrazo de sus compañeros y abrió los brazos. En ese momento todo Vallecas retumbó al unísono “Isi selección”.

Protagonista de la mejor temporada de su carrera profesional con 6 tantos y 5 asistencias hasta la fecha, el extremo de 28 años merecía esta convocatoria internacional. Porque Isi Palazón no es solo un excelente futbolista que ha llevado al Rayo Vallecano a soñar con Europa, que lo es. Porque Isi Palazón no es únicamente el segundo jugador que más faltas recibe por partido únicamente por detras de Vinicius, que también. Tampoco porque si comparamos su rendimiento con el de la práctica totalidad de futbolistas que juegan en su posición él juega más y mejor, por supuesto. La presencia del de Cieza en la selección sería un reconocimiento al trabajo, al no rendirse, al no hundirse cuando las cosas vienen mal dadas y apretar las mandíbulas y seguir remando.

Más allá de lo mucho que aporta sobre el terreno de juego, Isi Palazón es el triunfo de la constancia, de lo que deben aprender los niños y niñas que quieren ser futbolistas. El mundo no es fácil, como tampoco lo es el fútbol. Y hay que mirarse en el espejo de futbolistas que no lo han tenido tan fácil y pese a hacer el camino largo ahora forman parte de la elite. Y es precisamente ahí donde está Isi Palazón, aquel “Working class hero” al que cantaba John Lennon: "Si quieres ser un héroe, sígueme".

Iván Vargas