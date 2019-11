Saúl: "Me siento importante en la selección, no indiscutible"

Desea jugar en el Metropolitano con la selección, como ya hizo en Elche, donde marcó un tanto

Pieza clave en el y también en la selección española, Saúl Ñíguez ha concedido una entrevista a la web de la RFEF. En ella, Saúl comenta que ahora mismo, se siente importante en el combinado nacional, pero no indiscutible: "Jugador importante en la selección me siento, pero con Robert Moreno no te puedes relajar y tenemos claro que no hay indiscutibles", dijo Saúl, que añadió que "en su día falté a dos convocatorias, pero cuando juegas en la selección no puedes bajar los brazos. En la selección están los mejores y me siento importante, pero no indisctuible".

El jugador del Atleti se muestra orgulloso de vestir la camiseta nacional y guarda un gran recuerdo de su primera convocatoria: "Siempre tenía la esperanza de estar en la selección. Siempre tuve especial alegría en estar en la lista. Recuerdo con cariño mi primera convocatoria...Cuando vi que tenía tantos mensajes, sabía que pasaba algo y que me había llamado la selección por primera vez, así que me sentí orgulloso", aseguró.

Echando la vista atrás sobre su carrera, Saúl comentó que el mejor consejo que le han dado es "que siempre tenía que mantener la humildad. Sigo teniendo los amigos de siempre, no he perdido la humildad, me ha costado mucho llegar y creo que tener humildad es innnegociable", zanjó.

Por último, habló de la posibilidad de jugar en el estadio de su club con la camiseta de Espaá: "Espero poder pisar el césped del Metropolitano con la camiseta de la selección, es ideal para cualquier colchonero. Jugar en con la selección y marcar gol fue la mejor sensación de mi vida y me gustaría poder repetir eso con en el Metropolitano, el estado del Atleti", dijo.