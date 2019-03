San Martín de Tucumán - Boca, por la Superliga: formaciones, día, horario y cómo verlo por TV en vivo

Tras las goleadas sobre San Lorenzo y Tolima, el Xeneize viaja al Norte en busca de un triunfo que podría asegurarle su lugar en la Libertadores 2020.

Boca lleva tres triunfos consecutivos en la Superliga y, a pesar de que se cayó de la pelea por el título, está a un paso de garantizarse su lugar en la próxima edición de la , el objetivo de mínima que se planteó el Xeneize para este primer semestre de 2019 y que, si se dan algunos resultados, podría sellarse en esta jornada. Por lo pronto, el conjunto de la Ribera deberá ir en busca de la victoria en su partido de la 23° fecha del campeonato, frente a un San Martín de Tucumán que revivió de la mano de Ricardo Caruso Lombardi y todavía sueña con quedarse en Primera.

EL PROBABLE XI DE BOCA

EL PROBABLE XI DE SAN MARTÍN (T)

Tras la muy buena actuación colectiva (especialmente en el segundo tiempo) en el 3-0 sobre y con dos semanas de descanso por delante a partir del parate por la fecha FIFA, seguramente Gustavo Alfaro no realizarádemasiados cambios en la alineación para viajar a Tucumán. Tras darle el miércoles libre al plantel, el DT empezará a planear la formación desde este jueves.

El gran triunfo 3-1 como visitante sobre no le dejó suspendidos ni lesionados a Ricardo Caruso Lombardi, que está en condiciones de repetir los once frente al Xeneize. Si bien el DT esperará las evoluciones de Ramiro Costa, Adrián Arregui y Tino Costa para ver si están en condiciones, los once podrían ser Carranza; Orellana, Moreira, Acevedo, O. Benítez; Petrik, Vitale, N. Giménez, M. García; G. Rodríguez, Pons.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV O POR INTERNET

El encuentro se disputará este domingo 17 de marzo desde las 20.00 (hora de ) en La Ciudadela y con arbitraje de Mauro Vigliano. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium.