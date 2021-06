En caso de vencer a Ecuador, la Albiceleste puede tener Clásico en semifinales.

La Selección argentina ya superó el primer objetivo en la Copa América 2021. Culminó la fase de grupos en primer lugar del Grupo A y ahora debe enfrentar a Ecuador en cuartos de final, en un obstáculo más para intentar ganar el ansiado título continental.

Hinchas y expertos ven a la Albiceleste en el gran partido, pero antes hay unas posibles semifinales que afrontar. Por eso, en Goal te decimos quién sería el rival de los argentinos en la antesala de la final, en caso de que logren derrotar a la Tricolor de Gustavo Alfaro.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÍA ARGENTINA EN SEMIFINALES DE LA COPA AMÉRICA?

Para entender como quedan conformados los partidos de semis, hay que voltear a las llaves de cuartos:

P21 | 02/07 - 18:00 Perú vs. Colombia - Estadio Olímpico (Goiania)

P22 | 02/07 - 21:00 Brasil vs. Chile - Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

P23 | 03/07 - 19:00 Uruguay vs. Colombia - Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

P24 | 03/07 - 22:00 Argentina vs. Ecuador - Estadio Olímpico (Goiania)

Con esto, las semifinales quedan de la siguiente manera:

P25 | 05/07 - 20:00 Ganador P22 vs. Ganador P21 - Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

P26 | 06/07 - 20:00 Ganador P24 vs. Ganador P23 - Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Argentina sería el ganador P24 que enfrentaría a vencedor P23 entre Uruguay y Colombia. Un Clásico Rioplatense o un duro combinado Cafetero serían los posibles rivales de Lionel Scaloni.