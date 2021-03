Reinier: El gol de la confianza

Tras marcar su primer tanto en Alemania, recibió felicitaciones del Borussia Dortmund y desde el Real Madrid. Su participación aumentó en febrero.

La última jornada de la Bundesliga le trajo a Reinier Jesus (19 años) su primera gran alegría desde que aterrizó en Alemania. Apenas había pisado el césped y se estrenaba como goleador, en el 81' y a pase de Haaland para el 3-0. La diana recompensa y confirma su moderada línea ascendente. El mediapunta vivió un fin de semana lleno de cariño, primero desde su actual club y luego desde su 'propietario', el Real Madrid. Varios futbolistas blancos le mensajearon y Juni Calafat, quien más contacto mantiene con los cedidos, sus familias y agentes, trasladó su enhorabuena.

El tanto al Arminia Bielefeld no cambia por completo la situación del madridista, pero sí invita a pensar que lo más duro, con un positivo en coronavirus incluido, va quedando atrás. Como contó Goal cuando desveló que Reinier continuaría en Dortmund al menos hasta junio, Edin Terzic está muy pendiente de él. El técnico, tras relevar en el banquillo a Favre, colocó a Reinier en su puesto en vez de delantero en los entrenamientos, felicitándole después de las sesiones en varias ocasiones.

El Dortmund no tiene prisa: la cesión es por dos años

También le elogió en rueda de prensa recientemente, destacando sus esfuerzos para adaptarse futbolística y personalmente. Pese a que sobre todo a finales de enero no le dio bola, en una política que se interpretó como un mensaje mientras se decidía si se rompía o no la cesión, le puso en tres de los cuatro encuentros de febrero en la Bundesliga. Suena escaso, y de hecho lo es, pero hasta la fecha no se había dado esa frecuencia de participación.

El pasado verano, durante la negociaciones para lograr el préstamo de un jugador al que ya había intentado contratar cuando aún militaba en Flamengo, el Dortmund insistió en que el acuerdo fuera hasta 2022. Más que una idea, era una exigencia. Y los meses han demostrado que el proyecto con Reinier es a medio plazo. Para acortar los tiempos, el atacante estudia idiomas y hace horas extra de físico en casa. Hay ejemplos como los de Borja Mayoral o Jesús Vallejo que demuestran que jugar con regularidad y demostrar nada más llegar a Alemania es muy complicado.

Pese a ello, tanto el Madrid como Reinier creyeron que a estas alturas habría disfrutado de más oportunidades que sus 176 minutos en 11 apariciones. Con ese ligero retraso, influenciado también por los malos resultados, que se llevaron por delante a Favre, ahora parece más cerca de la evolución deseada. La competencia es durísima, pero también el trabajo del natural de Brasilia.