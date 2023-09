Su imagen dándole la mamadera a su hijo en un partido ante Barracas Central se hizo viral y lo llevó a la fama.

No son días comunes y corrientes para "Toto" Iñiguez, el hincha de Colón que fue nominado a los premios The Best en la categoría "Mejor Afición de la FIFA". Hace unos meses, fue captado por TNT Sports durante un partido entre Colón y Barras Central, en la imagen se lo ve dándole la mamadera a su bebé recién nacido.

Quién es Toto Iñíguez, el hincha de Colón nominado a The Best



Oriundo del barrio Yapeyú de Santa Fe, Hugo Daniel Iñíguez, es hincha de Colón desde que nació y tiene tres hijos, Milena de 13 años, Delfina de 10 y Tiziano, el protagonista del video, que nació el 31 de marzo de este año.







Trabaja como changarín en el Mercado Abasto de frutas y verduras y es muy querido por sus compañeros.







Toto habló con el medio

Sol Play 91.5

en donde contó que se acuerda perfectamente de ese día y que con su esposa aprovecharon "que estaba lindo el clima" y fueron al estadio para pasar un día en familia. "Se ve que nos captó justo la cámara, ese mismo día todos me mandaban mensajes, amigos y conocidos".







Tiziano tenía cerca de dos meses y para el protagonista todo lo que sucede es gracias a él: "Es mi hijo varón soñado. No caigo todavía, es increíble que haya pasado. No lo esperábamos. Todo esto está pasando gracias a él".







Sobre la premiación, Iñíguez dijo que le gustaría ir vestido de gala "con la (camiseta) de Colón" o, a lo sumo, un saco rojo y negro" y aprovechó su momento de fama para ofrecerse como asistente de Messi: "Te llevo los bolsos".



¿Cómo votar a Toto, el hincha de Colón en The Best?



Desde el 14 de septiembre, la votación de la FIFA se pone a disposición del público y para dejar tu voto podés hacerlo

haciendo

clic acá.