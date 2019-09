“Que no estén Vidal y Alexis le quita potencial a Chile”

El técnico Fabián Coito desmenuzó el cruce ante La Roja de este martes. “Chile y Honduras son dos equipos que están en diferentes niveles”, analizó.

La Selección de Honduras sigue con su preparación y define las estrategias de cara al amistoso que sostendrá este martes ante en el Estadio Olímpico Metropolitano. Encabezados por el técnico uruguayo Fabián Coito, los jugadores de la Bicolor trabajaron sin el defensor Henry Figueroa y el atacante Rubilio Castillo, quienes abandonaron la concentración por lesión.

En ese sentido, el estratega tendrá que mirar a la banca para encontrar la oncena que se cruzará con La Roja, que también trae novedades para este cruce, el último de la fecha FIFA de septiembre.

Al respecto, el DT aseguró en diálogo con La Tercera que "estamos en etapas parecidas en la búsqueda de futbolistas jóvenes para el recambio de aquellos que estuvieron muchos años con éxitos deportivos recientes, como Chile y sus copas América y Honduras que fue a dos mundiales seguidos. Es fácil decir que hay que encontrar el recambio, pero si no hay resultados hay disconformidad y el recambio lleva tiempo".

Asimismo, aseguró que ambas selecciones están atravesando distintos niveles. "Estoy muy claro que Chile y Honduras son dos equipos que están en diferentes niveles. Chile pelea en los mejores lugares de Sudamérica y nosotros estamos en una etapa de desarrollo, pero que falta consolidar".

Respecto a las ausencias de Arturo Vidal -no nominado para esta doble fecha- y de Alexis Sánchez -que solo jugó frente a - el estratega charrúa sostuvo que "el potencial de todo equipo lo hacen los jugadores. Que no estén futbolistas de esa talla, como Vidal o Alexis, lógicamente que en lo futbolístico cambia, pero aparecen quienes quieren aprovechar la oportunidad, que actitudinalmente lo encaran como un desafío mayor, quizás más que una figura. En los papeles, que no estén le quita potencial a Chile, pero no puede dar lugar a imaginar que el rival será más débil".

Finalmente, recordó el paso de Reinaldo Rueda al mando de los Catrachos. "Dejó una gran impresión. Es indudable que hizo cosas buenas. Es muy querido y considerado. No sorprende ese cariño. Debe ser lindo para él. La gente acá está entusiasmada con su vuelta", cerró.