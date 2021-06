Son cinco los futbolistas del equipo de Martín Lasarte los que están al borde de la suspensión si reciben cartulina amarilla frente a Paraguay.

La Selección chilena ya está clasificada a cuartos de final cuando aún le resta un partido en la fase de grupos de la Copa América 2021. El empate 1-1 frente a Uruguay, en el Arena Pantanal de Cuiabá, le dio a la escuadra que entrena Martín Lasarte el boleto a la próxima ronda, pero este jueves cierran ante Paraguay, en el Mané Garrincha, y el DT charrúa tendrá que tomar algunos resguardos puesto que podría perder hasta a cinco titulares de cara a la siguiente instancia.

Y es que en el Artículo 55 del reglamento de la competencia, en lo que respecta a las 'Disposiciones Disciplinarias', se establece que durante la fase de grupos, los futbolistas que reciben dos amonestaciones quedarán automáticamente suspendidos para la sigueinte ronda.

"Las amonestaciones aplicadas por el árbitro serán registradas y el jugador u oficial que recibiera un total de dos (2) tarjetas amarillas de manera consecutiva o alternada quedará suspendido automáticamente para el siguiente partido. Las amonestaciones implicarán además una sanción de una multa de USD. 400 (CUATROCIENTOS DÓLARES) por cada una de ellas. El valor da multa aplicada a un jugador será debitado automáticamente del valor que los equipos deban recibir por parte de la CONMEBOL por participación y/o premios. La acumulación de tarjetas amarillas en la Fase de Grupos queda sin efecto a partir del inicio de Cuartos de Final. No obstante, un jugador u oficial que, durante el último partido de la Fase de Grupos, reciba una amonestación que por acumulación suponga su suspensión automática para el siguiente partido, deberá cumplir la suspensión en el primer partido de Cuartos de Final".

En el combinado criollo son cinco los jugadores que están al borde de la suspensión: Arturo Vidal, Mauricio Isla, Erick Pulgar, Guillermo Maripán y Francisco Sierralta. Los tres primeros fueron amonestados en el estreno frente a la Argentina de Lionel Messi, mientras que el defensa del AS Monaco vio la amarilla ante Bolivia. Por último, el hombre del Watford obtuvo su cartulina al minuto 19 por no permitir el avance de Edinson Cavani en la igualdad ante la Celeste. Cabe destacar eso sí, que el volante de los registros de la Fiorentina podría no ser de la partida puesto que presenta una lesión muscular del isquiotibial derecho, según lo comunicado en el último parte oficial de La Roja.