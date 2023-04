PSG: por qué los hinchas parisinos no quieren a Messi, lo silban y abuchean

Goal entrevistó a varios seguidores del PSG para entender los motivos que les llevan a querer la salida del siete veces Balón de Oro.

Los números hablan por si mismos. Contra el Lyon el domingo por la noche, Lionel Messi jugó su partido número 50 en la Ligue1 con los colores del PSG y hasta ahora ha registrado estadísticas de alto vuelo. Con 19 goles y 27 asistencias, el argentino está involucrado en 46 victorias en 49 partidos. Solo Neymar e Ibrahimovic lo hicieron mejor en los mismos tiempos parciales.

A pesar de este récord que habla por él, la opinión de la afición hacia el 30 está muy asentada. A menos de tres meses de que finalice el contrato del siete veces Balón de Oro, muchos esperan que el club capitalino no lo extienda.

El pasado 13 de marzo, una de las principales cuentas de relevo de la actualidad parisina envió una encuesta en Twitter para conocer la posición de los amantes del Paris Saint-Germain sobre el futuro del exjugador del Barcelona.

De más de 91.500 votantes, el 82% se mostró a favor de una "salida libre" para el campeón del mundo de 2022. Visto desde el exterior, y sobre todo desde España o Argentina, el punto de vista de la hinchada parece incomprensible. Entre el sacrilegio y la blasfemia. Para comprender mejor su postura, Goal entrevistó a una decena de hinchas para que explicaran de manera "constructiva" y "razonada" las razones que los llevan a querer que Lionel Messi se vaya.

Sobre la conexión con la afición, "Messi nunca supo dar un paso en esa dirección"

Son varias las razones que están en boca de los simpatizantes para justificar las ganas de que la historia se detenga el 30 de junio. Primero está su actitud que "contrasta en términos de motivación con lo que puede mostrar con Argentina", explica Elías, quien también admite que sigue siendo uno de los mejores jugadores del equipo esta temporada. "Su motivación por el PSG es menor y es frustrante para ambas partes. »

Si bien los silbidos del Parque de los Príncipes comenzaron ante el Burdeos tras la eliminación ante el Real Madrid el año pasado, el argentino solo ha venido a saludar al público una vez desde entonces bajo el impulso de Neymar. "No es digno de un Balón de Oro o de un Campeón del Mundo y no da un buen ejemplo", critica Matthieu. Su contratación da la imagen de un PSG que solo compra estrellas. “Estamos en un momento en el que la CUP (Collectif Ultra Paris), al igual que la afición, pide más conexión con los jugadores y Messi nunca ha podido dar un paso en esa dirección y probablemente nunca podrá hacerlo. " dijo Estelle.

Con la llegada del ex barcelonista, algunos apuntan especialmente a la política "cortoplacista" del club y a un proyecto en el que la parte deportiva no es la prioridad. “Messi es más un fichaje de marketing que un deportista" sentencia Mathieu que aclara que su nombres es con una sola T. "Termina representando todo lo que odiamos en el proyecto QSI durante 3 o 4 años. Se merece otro final en su carrera que el que ha mostrado en el PSG durante 2 años. Este matrimonio de dos años no ha beneficiado a nadie deportivamente y continuar con las nupcias les rascará aún más a los dos. »

En los argumentos de los aficionados también hay elementos deportivos. Varios de ellos, como Yanis, destacan un perfil que el equipo parisino “no necesariamente necesita en ataque. Con Neymar, los dos jugadores tienen la misma posición, el mismo rol. Deberíamos buscar un 9 que jugara como punto de fijación y no podemos permitirnos tener dos jugadores que no hagan el más mínimo esfuerzo (con Mbappé). »

"No defiende y no gana a la carrera"

Ya el año pasado y más desde su regreso de la Copa del Mundo, muchos también señalaron las dificultades mostradas en el campo por Lionel Messi y recordaron la necesidad de tener más jugadores que hagan el esfuerzo. "Messi encarna el viejo fútbol de posesión y habilidad. Ahora el fútbol se ha vuelto mucho más atlético, hecho de carreras, de contrapresiones y en este punto Messi y sus 34 años es complicado, dice Antoine. Se mueve en todos los duelos, apenas gana nada en la carrera. En 2023, difícilmente puedes permitirte tener un jugador que ya no defienda, por lo que dos o incluso tres es un choque seguro. Su falta de repliegue defensivo junto con numerosas pérdidas de balón no se adaptan a un partido de Ligue 1, que es visiblemente más duro que en La Liga", agrega Mathieu.

En los dos largos mensajes que nos envió, Elias también quiso añadir una palabra en el aspecto deportivo y defiende la impresión de que la presencia o su posicionamiento restringe "indirectamente" a sus compañeros de centro del campo. “Los centrocampistas del PSG tienen grandes cualidades con el balón y en cuanto a creación, como Vitinha", analiza. "Pero jugadores como Messi y Neymar ocupan mucho espacio para que los centrocampistas puedan expresar sus cualidades y tomar iniciativas más fuertes. »

Si bien Luis Campos ya se prepara para la próxima temporada, París aún no sabe si la estrella seguirá allí. Pero también sabe que tiene que apegarse a las condiciones del Juego Limpio Financiero de la UEFA. Un hecho que le dejará poco margen de maniobra en el mercado de fichajes pero también en su negociación con Lionel Messi. “La FPF está sobre nosotros y tenemos que reducir la masa salarial en un 30%, alrededor de 210 de 700 millones de euros”, señala Jack. Incluso si Messi debe aportar mucho en términos de venta de camisetas, la elección de la razón es desprenderse de él a pesar de las muy buenas estadísticas en L1. "¡La economía del salario de Messi que nos permitiría tener una mejor ventana de fichajes que esta temporada!" añade Estela. Sin embargo, hará falta algo más que la salida del argentino para dar más margen de maniobra a la dirección deportiva en el mercado de fichajes.