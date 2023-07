El central llega al Barça tras cinco años y medio en el Athletic Club

Iñigo Martínez es el segundo fichaje del FC Barcelona en este mercado de traspasos. El central llega desde del Athletic con el objetivo de reforzar al campeón de LaLiga y que den un paso adelante también en competiciones europeas. Este jueves 13 de julio tiene lugar su acto de presentación.

Presentación de Iñigo Martínez por el FC Barcelona: cuánto dinero cuesta, cuántos años de contrato firma, cómo y de qué juega, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará

El defensor del conjunto blaugrana ha salido al césped junto al presidente de la entidad, Joan Laporta, y ha tomado la palabra para dirigirse a la afición. Más tarde se ha vestido y ha posado con la elástica del equipo. Estas han sido las frases más importantes del central:

"Es un orgullo estar aquí y formar parte de esta grandísima familia".

"Desde el primer minuto el club depositó en mí muchísima confianza, espero devolverla en el terreno de juego".

"Tengo muchas ganas de saltar al terreno de juego y disfrutar de esta experiencia. Va a ser un gran año".

Rueda de prensa de Iñigo Martínez

Nivel físico. "La lesión es complicada, es una molestia que dura un tiempo. Pero estoy bastante mejor, noto una gran mejora. El club me transmitió que no iba a haber ninguna prisa con la recuperación".

Xavi Hernández. "He hablado con él pero no hemos tenido mucho tiempo para ir muy a fondo. Me ha transmitido mucha confianza y que esté tranquilo. Está dispuesto a ayudarme, me ha transmitido que me ha querido aquí desde el minuto uno".

Inscripción. "No me preocupa el tema de la inscripción, desde el principio en el club me explicaron cómo estaba el tema. De eso se encargan los que tienen que encargarse, yo hago lo mío".

Nivel del equipo. "El año pasado demostramos que fuimos mejores, ¿por qué no este año? Venimos aquí a ganar y a pelear".

Liderazgo. "Creo que le puedo aportar mucho al equipo, hay muchos jugadores jóvenes a los que les puedo transmitir mi experiencia".

Su llegada. "Cuando te llama el Barça, el resto de los equipos quedan en un segundo plano. No dudé".

Nivel defensivo del Barça. "Como rival yo sufrí la gran línea defensiva del equipo. Se han asentado y Xavi les ha ayudado mucho en ese sentido. Yo vengo a sumar. Tendré muchas oportunidades e intentaré aprovecharlas".