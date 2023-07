¿Por qué México no juega el Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda 2023?

La Selección mexicana será una de las ausencias más notables de la Copa del Mundo femenina.

En los últimos años, en México se ha ido construyendo un proyecto para el crecimiento del futbol femenil y muestra de ello es la creación de la Liga MX Femenil en 2017, torneo del cual las selecciones tanto mayor como de límite de edad han podido nutrirse para sus convocatorias.

Pese a estos avances, la Selección mexicana no estará en el próximo Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda 2023, lo cual es un duro golpe para el balompié nacional, ya que no se podrá medir el nivel en el que se encuentra ante los mejores países del mundo.

En GOAL te decimos el motivo por el que México no estará en el Mundial femenil:

¿POR QUÉ MÉXICO NO ESTARÁ EN EL MUNDIAL FEMENIL?

México no estará en el Mundial Femenil 2023 debido a que no logró la clasificación en el torneo de la Concacaf que otorgaba boletos para la justa pese a que dicho certamen se jugó en territorio nacional. El premundial de la Concacaf daba cuatro lugares para el Mundial, pero la Selección mexicana no avanzó de la fase de grupos y finalmente Estados Unidos, Panamá, Jamaica y Haití fueron quienes accedieron a la máxima competición.

Este clasificatorio también daba boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el equipo mexicano tampoco estará. Australia-Nueva Zelanda 2023 será la tercera Copa del Mundo donde el Tricolor no participará, pues se perdieron también Canadá 2015 y Francia 2019, siendo Alemania 2011 su última aparición.