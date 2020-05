¿Por qué en Alemania sí hay fútbol pese al coronavirus?

De acuerdo a los últimos reportes, el país tiene una cifra de decesos mucho menor que en otros países de Europa occidental. ¿Qué hay detrás de esto?

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) anunció el pasado miércoles que los campeonatos de Primera y Segunda División se reanudarán el 15 de mayo, después de que el Gobierno diera luz verde para que se volviera a jugar a puerta cerrada.

Más de dos meses después de la interrupción de las competiciones por la pandemia a causa del Covid-19, la será el primer gran campeonato europeo de fútbol en regresar, pero deberá cumplir una serie de estrictas medidas de protección.

¿Por qué en sí hay fútbol pese al coronavirus? Pese a tener cercanía geográfica con y , que son los que más han sentido la dureza del virus, las relajaciones son posibles, según la canciller Angela Merkel , gracias a que se ha logrado detener la progresión de la enfermedad, como muestran las cifras. “Hemos logrado el objetivo de detener la expansión del virus y de no saturar nuestro sistema hospitalario”, afirmó la mandataria, amparada en las cifras del Instituto Robert Koch (RKI).

Más equipos

El último parte del RKI ubica el número de contagios en 170.508 y el de decesos en 7.667, una cifra mucho menor que en otros países de Europa occidental. Los paciente recuperados, otra estadística importante en la ecuación, es de 144.000. “Aunque se ha superado la primera fase de la pandemia, todavía estamos al comienzo y tendremos una larga confrontación con el virus”, advirtió Merkel.

Al mismo tiempo que anunció que el país había llegado a un punto en el que la propagación del virus se había ralentizado, y señaló que este logro se debía a que los ciudadanos se comportaron de forma responsable, aceptando las restricciones. Eso sí, advirtió que se determinó un mecanismo de "freno de emergencia": si hay un repunte de los infectados en las regiones, sus responsables podrán imponer nuevas restricciones, que podrían incluir la suspensión del fútbol.

Detrás de este éxito estaría un virólogo que se anticipó a sus colegas y desde enero comenzó a manejar protocolos. Se trata de Christian Drosten, director del Instituto de Virología del hospital Charité de Berlín. En aquel establecimiento se creó la prueba que actualmente otros países están utilizando y que, a la vez, es la más recomendada por la OPS para detectar si un paciente contrajo la enfermedad. Por lo mismo, la tasa de infección ha ido constantemente a la baja.

También, detrás del "éxito" estarían los llamados taxis corona, personal médico que conduce por las calles tomando muestras de sangre. Eso sí, esta iniciativa solo se ha aplicado en una ciudad: Heidelberg, "pero ilustra el nivel de compromiso y de distribución de los recursos públicos para el combate de la epidemia", escribió The New York Times.

¿CÓMO ES LA SITUACIÓN EN EL FÚTBOL?

Hasta ahora, diez futbolistas dieron positivo por Covid-19 de 1.724 pruebas realizadas en las dos divisiones principales (en los 36 clubes), según indicó la Liga Alemana de Fútbol (DFL). Eso sí, hay dos casos preocupantes.

Uno de ellos es el del Erzgebirge Aue, de la Segunda División, debido a que se ha puesto en cuarentena general por el positivo de un miembro del plantel, por lo que se activó el protocolo establecido por la Federación de Fútbol de Alemania. El equipo del estado de Sajonia marchaba en la octava posición de la clasificación en el momento de la paralización del campeonato, a diez puntos de los puestos de promoción por el ascenso a la Bundesliga.

El artículo sigue a continuación

El otro es el de Dynamo Dresden, equipo en el que se reportaron dos casos positivos tras la tercera serie de pruebas. “Los jugadores afectados no han tenido relevancia médica en los últimos días y actualmente no presentan síntomas”, detalló el elenco, que no reveló los nombres de los contagiados. Además, el club determinó que todo el plantel entra en cuarentena por 14 días en sus hogares. Debido a esto, se decidió postergar el duelo ante el , club en el que milita el seleccionado chileno Miiko Albornoz, por la fecha 26 de la 2. Bundesliga.

"En las últimas semanas hemos realizado enormes esfuerzos personales y logísticos para implementar estrictamente todas las medidas médicas e higiénicas prescritas. Estamos en contacto con la autoridad de salud responsable y la Liga Alemana de Fútbol para coordinar todos los pasos a seguir. El hecho es que no podemos entrenar ni disputar partidos en los próximos catorce días", dijo el gerente deportivo del club, Ralf Minge. La DFL decidirá el próximo lunes cómo resolver el asunto y si aplaza este encuentro o si atrasa la puesta en marcha de la competición en esta categoría.

Mientras, la categoría de honor sigue su curso. De este modo, la jornada se abrirá este sábado con cinco partidos en simultáneo: -SC , -Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, - y - 04. El mismo día, pero más tarde, verán acción Eintrach Frankfurt y Borussia Mönchengladbach. El domingo será el turno de Bayern Munich-Union Berlin y FC Köln- 05. La fecha se cerrará el lunes 18 con el duelo entre el y el .