Ponce decide ya no seguir en San José

El entrenador chileno no renovará su contrato con el club boliviano que pasó durante todo el año problemas económicos.

San José se quedará sin director técnico a partir del domingo debido a que finaliza el contrato con el chileno Miguel Ponce quien ya no quiere seguir en el club orureño que atravesó problemas económicos todo el año.

Ponce aseguró que ya no le conviene estar en San José debido a que fueron varios los meses que el club le debe sueldos y no hay una cabeza firme que pueda hacerse cargo de esas obligaciones.

"San José hoy en día no tiene presidente, no hay club, no hay futuro y con esa situación no podemos pensar en una relación con San José", dijo Ponce a los medios de comunicación bolivianos.

El futuro de Ponce estaría en La Paz. Ya recibió una propuesta para que pueda dirigir a Bolívar y también hay otra de parte de Wilstermann que ya no estaría a gusto con el argentino Cristian Díaz.

El entrenador chileno fue una de las revelaciones del torneo boliviano porque agarró un equipo que estaba en caída libre y lo puso entre los mejores del campeonato, a pocos puntos de llegar a la Libertadores.