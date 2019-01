Polémica "muerto de hambre": Nicolás Díaz pide disculpas y denuncia amenazas a su familia

El zaguero de Chile Sub20 lamentó el cruce de palabras con Pablo Bonilla, pero lamentó la dimensión a la que llegó el tema: le salpicó a sus cercanos.

Nicolás Díaz intenta apagar la polémica del Chile - Venezuela, juego en el que en un balón dividido le dijo "muerto de hambre" a Pablo Bonilla, futbolista llanero y del Portuguesa. Lo hace con disculpas públicas en su cuenta de Instagram y una carta abierta en el sitio web de la ANFP.

En redes sociales, el hermano de Paulo Díaz añade detalles del cruce con el lateral: "Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha".

Por la misma vía, añora "ver pronto a todo el plantel de Venezuela para saludarlos y resolver este malentendido" y lamenta las situaciones posteriores a las que se ha ligado su nombre: "Me da mucha pena todas las amenazas que he recibido, que ha recibido mi familia, mi hermano y mi polola".

En horas de la madrugada del domingo, la ANFP publica un texto firmado por el jugador en el que expresa su pesar por la reacción que tuvo:

El artículo sigue a continuación

Estimados Sres Rafael Dudamel, Pablo Bonilla y miembros de la delegación de la Selección Venezolana Sub 20:



Por medio de la presente, quisiera hacerles llegar mis más sinceras disculpas por mi reprochable actitud hacia Pablo Bonilla y el pueblo venezolano durante el desarrollo del partido entre Chilen y Venezuela por el Sudamericano Sub 20.



Soy consciente de la larga historia de amistad entre Venezuela y Chile. Durante muchos años, miles de chilenos emigraron y fueron recibidos de manera cariñosa y fraterna. Todas las referencias que tengo de compatriotas que vivieron allá son tremendamente positivas y dan cuenta de un hermoso país, al que nunca pretendí lastimar con mis dichos.



Lamento profundamente mi reacción hacia Pablo Bonilla. En ningún caso, mi intención fue la de denigrar o insultar al pueblo venezolano. Al igual que millones de chilenos, he tenido la suerte de compartir con personas que han llegado de Venezuela a Chile y me he dado cuenta de su calidad humana.



Sin duda, esta triste experiencia me servirá en mi carrera como deportista. Los jugadores de fútbol tenemos una enorme responsabilidad pública. Son millones de personas las que ven en esta actividad el reflejo de valores como el compañerismo, el respeto y, por sobre todas las cosas, el juego limpio.



“Las cosas que pasan en la cancha, se quedan en la cancha” es un dicho que se utiliza de forma habitual en esta actividad, pero no justifica actitudes irresponsables y dichos tan hirientes como el que cometí. Soy un convencido de que el fútbol es mucho más que esto. Mi comportamiento como deportista profesional y persona pública tiene que ser siempre mucho más que esto.



Pido las más sinceras disculpas a Pablo Bonilla, al Profesor Rafael Dudamel y todo su equipo de trabajo, a la Federación Venezolana de Fútbol, al pueblo venezolano, a toda la comunidad venezolana que vive en Chile y, por supuesto, a todo aquel que se sintió ofendido por mis dichos.



En la próxima jornada en que nos veamos en el Estadio El Teniente, espero poder entregarles mis más sinceras disculpas personalmente.



Nicolás Díaz Huincales

Jugador de la Selección Chilena Sub 20

¿Fue el último capítulo de esta historia? Según CDF, pasada la medianoche y tras la comunicación entre ambas delegaciones y las dos publicaciones, desde la venezolana desisten de denunciar al defensor de Palestino.