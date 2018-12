Mundial de Clubes 2018: dónde se juega, estadios y sedes

A Japón habrá que olvidarlo por un rato. Como en el 2017, el Mundial de Clubes 2018 se disputa en los Emiratos Árabes Unidos, a donde llega Real Madrid por cuarta ocasión en su historia.

El torneo, que comenzó el 12 de diciembre de 2018 y finalizará diez días después, tendrá dos sedes: una situada en Abu Dabi y la otra, en Al Ain.

Los Emiratos Árabes Unidos son un grupo de siete pequeños estados situados en la punta sureste de la Península Arábiga, en Asia Occidental. El Golfo Arábigo baña la costa norte del país. Qatar es el vecino más cercano por el oeste, Arabia Saudí por el sur y Omán por el este. Irán también está relativamente cerca, justo al otro lado del Golfo. Selección del editor Luka Modric: De refugiado de guerra a mejor jugador del mundo

Goal 50: Los 50 mejores jugadores en el mundo de 2018

Champions League 2018/19: cuándo empezó, nuevo formato, equipos y grupos

Días, fechas y horarios: la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018 de Chile

ABU DABI

Es la capital Emiratos Árabes Unidos. El emirato disfruta todo el año de un sol radiante y playas inmaculadas. Es un lugar de gran relevancia histórica, ya que se han encontrado pruebas de asentamientos humanos de hace 7.000 años. La base de su potente economía son los yacimientos petrolíferos. A nivel futbolístico, la ciudad cuenta con varios clubes como son el Al Wahda, el Al Jazira, el Al Dhafra o el Bani Yas.

AL AIN

Esta situada a 160 kilómetros al este de la capital Abu Dabi. Su nombre procede de las numerosas fuentes de agua que brotan de su suelo, junto a las montañas de Omán, y que la convierten en una de las localidades con más zonas verdes de Emiratos Árabes Unidos. En los últimos ha desarrollado una potente industria y es la sede de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos. El equipo local es el Al Ain.

Zayed Sports City Stadium (Abu Dabi)

Se jugaron partidos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2003, de las Copas Mundiales de Clubes de la FIFA de 2009 y 2010. Fue inaugurado en 1979 y tiene capacidad para 49.500 espectadores.

Hazza Bin Zayed (Al Ain)

Se divide en siete niveles y es aclamado como uno de los escenarios más modernos. Se construyó entre 2012 y 2014, su cubierta está inspirada en el tronco de una palmera, símbolo del legado y la cultura emiratís. Tiene capacidad para 25.000 espectadores.

El proceso de aplicación para ser sede del Mundial de Clubes empezó en e 2014. Se postularon Brasil, India, Japón y Emiratos Árabes. Al final, el Comité Ejecutivo de FIFA le cedió la localía a Emiratos Árabes para el 2017 y 2018. Aún no está confirmado qué país será anfritión en el 2019.





Real Madrid | Campeón de la Champions League



Chivas | Campeón de la Concacaf Liga de Campeones

Team Wellington | Campeón de la OFC (Oceanía)

Al-Ain | Campeón de la liga de los Emiratos Árabes* País organizador (anfitrión)

Espérance Sportive | Campeón de la Liga de Campeones de África

Kashima Antlers | Campeón de la Liga de Campeones de Asia

El Real Madrid se enfrentará en semifinales al campeón de Asia, el Kashima Antlers, que venció a las Chivas de Guadalajara (México).

El artículo sigue a continuación

El campeón de la Copa Libertadores, River se enfrentará en semifinales al local Al-Ain, que viene de golear al Espérance de Túnez (campeón de África), luego de haber superado en la instancia previa al Team Wellington, el campeón de Oceanía.

The #ClubWC draw has been made 🏆



Which match-ups are you looking forward to at UAE 2018? 🇦🇪🤔 pic.twitter.com/1PVh2766lV — FIFA.com (@FIFAcom) 4 de septiembre de 2018