¿Mbappé al Arsenal? La historia detrás de un fichaje que pudo cambiar la historia

El ex cazatalentos del Arsenal, Gilles Grimandi, afirmó que los Gunners estaban tras Kylian Mbappé pero no pudieron vencer al Mónaco.

Gilles Grimandi, quien trabajó como cazatalentos del Arsenal durante 13 años, afirmó que el club seguía a un Mbappé joven mucho antes de su ascenso al estrellato. El francés, con tan solo 24 años, ya es campeón mundial y es venerado como uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Pero según Grimandi, podría haber estado usando una camiseta del Arsenal en algún momento, ya que el club mantuvo conversaciones con el jugador antes de que se uniera a las filas de la academia de Mónaco.

¿Qué dijo Grimandi?: "El trabajo de exploración se trata de encontrar pero también de perder jugadores. Uno de los más relevantes fue Kylian Mbappé. Simplemente no pudimos convencerlo", dijo Grimandi a The Sun. "Él no tenía contrato en junio de 2013 y lo conocimos en febrero. Si hubiéramos podido convencerlo para que se uniera, habría cambiado de club, pero luego se decidió por el Mónaco".

El ex defensa del Arsenal agregó: "El Arsenal no siempre estaba jugando lo mejor posible, por lo que fue bastante complicado. Al principio fue fácil, en cuanto hablamos con un jugador, quería ficharlo. Sin embargo, si no está obteniendo resultados es Es difícil traer a los mejores jugadores para ayudar al equipo. Por eso es importante permanecer en la cima el mayor tiempo posible. Es mucho más fácil. Sin embargo, jugadores como Bukayo Saka y Eddie Nketiah, a quienes vi desarrollarse, demuestran que nunca debes olvidar el talento que tienes dentro de tu club, incluso en tiempos difíciles".

La historia de Mbappé: en dónde comenzó a jugar

Nacido y criado en París, Mbappé comenzó su carrera con el equipo local AS Bondy. Pero en su adolescencia, ya estaba siendo observado por Real Madrid y Chelsea, así como por Arsenal, antes de decidir fichar por el Mónaco. Su rápido ascenso en sus filas resultó en una transferencia de 180 millones de euros al Paris Saint-Germain, donde ya se ha convertido en el segundo máximo goleador de todos los tiempos del club.

El francés había estado relacionado durante mucho tiempo con un cambio al Real Madrid y estuvo increíblemente cerca de hacer el cambio el verano pasado, pero finalmente se quedó en la capital francesa, firmando nuevos términos en un contrato de mucho dinero. En ese tiempo, el Arsenal ha trabajado y se ha estancado en la Premier League, pero esta temporada se encuentra en la cima de la tabla y está compitiendo fuertemente por su primer título en casi 20 años.

¿QUÉ SIGUE PARA MBAPPÉ? El imperioso delantero francés estuvo muy cerca de llevar a su nación a una segunda corona consecutiva de la Copa del Mundo en 2022, pero ahora está enfocado en el fútbol de clubes una vez más después de perder la final ante Argentina. Sin embargo, actualmente sufre una lesión y se espera que se pierda el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del PSG contra el Bayern de Múnich.