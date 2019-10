Para Maradona, "no fue penal" de Mas a Borré

El Diego dijo que "River le puede ganar a Boca por 5-0", pero que no vio la infracción que abrió el marcador en el Monumental.

Justo unos días antes de que se juegue el Superclásico, River enfrentó y derrotó a Gimnasia La Plata y Diego Maradona se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo. "Con ellos no se puede. Esconden la pelota y estamos al horno", fue la frase del Diez justo después de que se consumó el 2-0 en el Bosque. Ahora, tras la ida en el Monumental, Pelusa volvió a hacerle un guiño al Millonario, aunque arremetió contra la tecnología.

"Para mí no fue penal. Lo que pasa es que los del VAR nunca jugaron al fútbol. Que River fue superior y es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. Pero que fue penal, no. Que River le podría haber ganado 5-0, también es cierto. Felicito a Gallardo porque tiene un equipazo, pero penal no fue", expresó el DT del Lobo en un mensaje de audio que publicó Daniel Arcucci en Fox Sports.