Los campeones de la Copa Libertadores que no clasificaron a la fase de grupos de la edición 2024

El certamen más importante del continente a nivel clubes ya tiene a los 32 participantes de la fase de grupos y solo 13 ganaron el título alguna vez.

La Copa Libertadores ya dejó atrás las tres etapas preliminares y tiene confirmados a los 32 equipos que disputarán la fase de grupos, la más numerosa en busca del título más importante del continente a nivel clubes. Y de esos que ya están clasificados, son 13 los que ya saben lo que es levantar ese trofeo, mientras que los otros 13 campeones no serán parte de la competencia.

LOS CAMPEONES AUSENTES

El repaso por los equipos que alguna vez fueron campeones de América y no jugarán la edición 2024 comienza por los dos más ganadores: Independiente con siete y Boca con seis trofeos no lograron clasificarse. El Xeneize, reciente finalista, debe conformarse con jugar la Copa Sudamericana. Pero no son los únicos argentinos, ya que tampoco hubo lugar para Racing, Vélez y Argentinos.

Otro multicampeón ausente será Olimpia, que tampoco pudo superar la Fase Eliminatoria de la Sudamericana. Respecto a Brasil, el país que más equipos campeones aportó, tendrá notorias ausencias: Inter, Corinthians, Cruzeiro, Vasco da Gama y especialmente Santos, que perdió la categoría en el último Brasileirao.

Los restantes ganadores que verán la Libertadores por TV son los dos representantes de Colombia: Once Caldas y Atlético Nacional, que ni siquiera pudo superar la Primera Fase Preliminar.