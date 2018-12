La historia sigue con Alexis Sánchez

Ole Gunnar Solskjaer, quien dirigió a Gary Medel en Cardiff City, será el nuevo entrenador del Niño Maravilla en Manchester United.

Manchester United anunció este miércoles la llegada del nuevo técnico, Ole Gunnar Solskjaer, quien de manera interina reemplazará al despedido José Mourinho por lo que resta de temporada.

A través de un comunicado, los Diablos Rojos informaron que el 'asesino con cara de niño' estará acompañado de Mike Phelan, Michael Carrick y Kieran McKenna.

"Manchester United está en mi corazón y es magnífico poder volver aquí como entrenador. Estoy deseando trabajar con el talentoso equipo que tenemos, con la plantilla y todos en el club", declaró el noruego, quien como futbolista militó once temporadas en Old Trafford (1996-2007).

Así, los caminos de dos chilenos se vuelven a cruzar. Y es que quien se hiciera cargo del equipo Sub-23 del United durante cuatro temporadas, dirigió antes a Gary Medel cuando el zaguero militaba en el Cardiff City entre 2013 y 2014. En su primera temporada, con el entonces recién ascendido a la Premier League, el capitán de La Roja disputó 34 partidos con el equipo galés, sumando 2.873 minutos en cancha. Tras decretarse el descenso a la Championship, la Segunda División de Inglaterra, el formado en Universidad Católica recaló en Inter de Milán para cubrir la salida de Esteban Cambiasso.

“Gary parece tener realmente claro el camino que queremos para jugar al fútbol. Desde que llegué lo ha hecho fenomenal y la verdad yo no sabía mucho de él antes de mi llegada”, declaraba el ex DT del Molde FK sobre el actual jugador del Besiktas en 2014. “Es uno de esos jugadores que siempre pide el balón. Y realmente lo tiene que hacer porque muchos aquí lo buscan porque quieren darle la pelota. Él va al Mundial con Chile por lo que ésta es una gran oportunidad para imponer su autoridad en el club”, completaba los elogios hacia el ex Boca Juniors.

Ahora será el turno de Alexis Sánchez, quien intentará renacer bajo el alero del sexto en la lista de jugadores con más partidos en la Champions League -con el United- tras Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand y Wayne Rooney. Además de adjudicarse el cuarto lugar en el listado de máximos goleadores de la misma competencia tras Rooney, Giggs y Scholes. También logró entrar en la historia del club luego de anotar 126 conquistas en 366 apariciones.

¿CÓMO LE FUE A ALEXIS SÁNCHEZ CON MOURINHO DE TÉCNICO?

"Ole es una leyenda del club con enorme experiencia, tanto sobre el campo como en el papel de entrenador. Su historia en el Manchester United significa que vive y respira la cultura de este equipo y estamos todos encantados de tenerle", indicó el vicepresidente del club, Ed Woodward. El primer desafío del noruego será precisamente la ex escuadra del Pitbull, este sábado, con el fin de resucitar al equipo que arrastra el peor arranque en una temporada en 28 años. Y es que el conjunto que hace de local en el Teatro de los Sueños ha sumado 26 puntos tras sus primeros 17 partidos en Liga esta temporada; su peor cifra en la máxima categoría desde 1990-91.

Cabe recordar que el ahora DT del oriundo de Tocopilla era conocido por su letal conclusión de jugadas y su capacidad por anotar goles normalmente como suplente, como el recordado tanto en 1999, cuando a los tres minutos de descuento le dio la Champions a su escuadra, en el Camp Nou, ante el Bayern Munich.

El artículo sigue a continuación

Una particularidad que también hizo propia el formado en Cobreloa al mando del portugués que dejó el cuadro inglés tras dos años y medio. Sin ir más lejos, el atacante chileno -con un gran cabezazo en el minuto 90- decretó el 3-2 definitivo sobre Newcastle en la octava jornada. Gracias a ese resultado, el United cortó una racha que lo tenía sin ganar como local por más de dos meses.