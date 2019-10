La 'condición' que puso Claudio Bravo para seguir jugando por Chile

El arquero, lo mejor de Chile, reconoció que si se siente inferior en el nivel con respecto a los demás arqueros, no irá más a una nómina nacional.

Desde que volvió a jugar por la Selección de tras dos años de polémicas, Claudio Bravo fue figura ante y contra . En ambos partidos mantuvo su valla invicta, situación que no pudo repetir ante Honduras ni Guinea. De todas maneras, su presencia en la última fecha FIFA fue la mejor noticia para Reinaldo Rueda.

Pero tras el cruce ante los africanos, el meta de avisó que existe una 'condición' para seguir jugando por La Roja, ya con 36 años: que haya uno mejor que él. Señaló que "si tengo un chico que me sobrepasa en muchas condiciones, yo me quedo en casa, no vengo. Si hay gente que está por sobre el nivel nuestro, que jueguen ellos, bienvenidos para levantar el nivel de la Selección". Brayan Cortés es uno de sus 'apadrinados', pues le manda consejos por Instagram. En esta última nómina no estuvo presente: Rueda optó por Gabriel Arias y Gonzalo Collao como alternativas.

Sobre la jineta, que tras las sendas lesiones de Gary Medel y Alexis Sánchez quedó en manos de Arturo Vidal, admitió que "la verdad me da exactamente igual, me sumé de los últimos a estas nominas. He estado dos años fuera, no he sido parte, no conozco el trabajo. Eso te lo da el tiempo, mi rol dentro del equipo, mi manera de ser dentro de la cancha, entrenando, hablando con el grupo, no tiene nada que ver con tener un brazalete. Voy a estar apoyando desde atrás, no sólo al que sea capitán sino que a todos".

Del futuro también dejó todo abierto: "No sé si voy a estar convocado. Si me llaman, bienvenido. Si no, bievenido también". Al menos en los Citizens tienen claro que lo quieren, todavía.

Cabe recordar que este martes Bravo hizo la última arenga antes del cruce ante el combinado nacional que dirige Didier Six por su natural rol de líder.