Jaime Alas: “Los rivales de turno son difíciles”

El capitán del Municipal de Guatemala regresa a la Selecta para la doble fecha de Liga de Naciones.



Carlos De los Cobos, técnico de la Selección Nacional, volvió a convocar a Jaime Alas. El volante por izquierda y capitán del Municipal de Guatemala, regresa a la convocatoria tras estar ausente la fecha de Liga de Naciones de CONCACAF del mes pasado, pero llega con ganas de hacer las cosas bien y de lograr el pase a , el ascenso a la Liga A y acercarse a un puesto para la hexagonal.



Sobre los enfrentamientos ante Montserrat y República Dominicana, Alas explicó: “Los rivales de turno son difíciles, pero tenemos que salir a ganar. Estamos en nuestra cancha y tenemos que ganar”. Así mismo, el volante espera ser titular en el equipo de Carlos De los Cobos desde el sábado ante los caribeños.



El volante de los rojos del Municipal sabe que al estar en la Selección de El Salvador da otro plus y sobretodo las posibilidades de ser visto por otros clubes: “La selección es una vitrina para nosotros. Gracias a Dios, me convocaron de nuevo. Si me toca jugar, espero hacerlo de la mejor manera”.



Alas es otra opción más para De los Cobos por la banda izquierda, ya que ese puesto le pertenece actualmente a Juan Carlos Portillo, quien ha tenido regularidad en el equipo nacional y en Alianza, su club.