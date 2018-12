Jafet Soto: "La serie está totalmente abierta"

El entrenador de Herediano compartió sus sensaciones luego del empate por 2-2 en el partido de ida de la gran final ante Saprissa.

Tras no poder sacar ventajas en su estadio ante Saprissa, en el partido de ida de la gran final, el entrenador de Herediano, Jafet Soto, se mostró confiado de que su equipo puede ir a sentenciar la serie como visitante el próximo domingo.

"En este caso la serie está totalmente abierta. Nosotros sabemos qué es Herediano, vamos con una fe increíble y con una esperanza total de que vamos ir a sacar el resultado”, aseguró el DT del Florense en conferencia.

Además, Soto recordó las semifinales del Apertura, en las que los de Heredia sacaron al Monstruo por penales: “Si vemos lo que está en el papel no hubiéramos ganado en penales, no le ganamos a Saprissa, si damos por sentado lo que dice el papel no nos presentamos”.

El artículo sigue a continuación

Además, se refirió a la imposibilidad de cerrar el partido de ida cuando tenían la ventaja en el marcador: “El segundo gol es una desatención nuestra y perfectamente nos pudimos ir con una ventaja de 2-1. Hay que trabajar lo que normalmente se trabaja, sin volverse loco, hay que darle tranquilidad al equipo”.

Y cerró: “No tenemos ninguna duda de la capacidad del equipo para sacar la serie”.