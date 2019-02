Ibrahimovic a DAZN: "¿Cristiano Ronaldo? Ir a la Juventus no es un desafío"

El delantero sueco analiza al actualidad del fútbol y su aventura en Estados Unidos.

Hubo muchos rumores de su regreso al Milan pero Zlatan Ibrahimovic ha decidido continuar en la MLS, en Los Ángeles, en el Galaxy. Después de ganar en Holanda, Italia, España e Inglaterra, Ibracadabra ahora quiere ganar trofeos también en Estados Unidos.

"¿DAZN? Prefiero llamarlo Dazlatan, suena aún mejor".



Cerca de los 38 años, Ibrahimovic es sin duda uno de los mejores delanteros del fútbol. ¿Por qué acabar en la MLS?



"Creo que después de tantos años, después de tanta experiencia, he dado lo mejor de mí mismo, viví con la adrenalina adecuada, porque jugué y superé a muchos oponentes, grandes defensores que han sacado lo mejor de mí y me han hecho dar lo mejor de mi".

La MLS sigue creciendo, y es precisamente a los recién llegados a los que Ibrahimovic mira con interés:



"Ya no soy una sorpresa, soy una leyenda. La mayor sorpresa en la MLS, ¿qué podría ser? Creo que puedes ver cosas que no había el primer año, hemos mejorado pero no veo ninguna sorpresa. Ahora es normal para nosotros. Tal vez el Cincinnati, el nuevo equipo de la MLS, pueda tener éxito y hacer grandes cosas. No son inferiores a nosotros y pueden construir algo grande".



Mientras Ibrahimovic luchará por los trofeos de otro continente, la batalla acaba de comenzar en la Champions League.



"Creo que este año la Liga de Campeones está realmente abierta, no hay un equipo superior al otro, un favorito a la victoria final, tal vez uno de mis antiguos equipos ganará, PSG, Barcelona, ​​Juventus, Manchester United, ha sido casi eliminado, el Milan no está, hay cuatro equipos y espero que uno de ellos pueda ganar ".



En los últimos meses, Cristiano Ronaldo, uno de sus rivales históricos en Europa, se fue a Italia.



"No dije que la compra de Cristiano Ronaldo no fuera genial, dije que no es un desafío ... Ir a uno de los equipos más fuertes del mundo no es un desafío, depende de lo que quieras decir. En cualquier caso, es una gran compra para el fútbol italiano, gracias a él, el seguimiento por la Serie A crece, es mi segundo hogar ".



¿Qué opina de que Modric se impusiera en el Balón de Oro?



"Es uno de los centrocampistas más completos del mundo, marca el ritmo y tiene una gran visión del juego, tiene un fantástico control de la pelota, jugué contra él cuando era joven, me alegro de que haya ganado el Balón de Oro y que fuera mejor jugador de la Copa del Mundo. Modric se ha convertido en un experto, generalmente a jugadores como él se les tiene menos en cuenta que a los atacantes. Es una cuestión de sangre, estoy feliz porque tengo orígenes croatas, fue su año".