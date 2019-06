Henry Vaca decide quedarse en The Strongest

El volante boliviano tomó la decisión de quedarse en el Tigre y no se irá como hace unos días había anunciado.

El volante ofensivo Henry Vaca confirmó que seguirá en The Strongest pese a que en días pasados dijo que ya no quería estar en el club por no tener el espacio suficiente para mostrarse.

Un poco más calmado, Vaca dijo que se quedará en el Tigre y que dará lo mejor de sí para ganarse la titularidad y ser considerado nuevamente para la selección boliviana.

“Voy a dejar todo por el Tigre hasta donde pueda”, dijo Vaca en conferencia de prensa.

El futbolista dijo hace unos días que por estar tanto tiempo en el banco de suplentes de The Strongest se le había marginado de la selección boliviana para jugar la ya que no tenía los minutos de juego que el seleccionador, Eduardo Villegas, quería.

“Uno se gana en cancha minutos, aprovechar los minutos que tengas y seguir peleándolas (…) hay que aprovechar los minutos que tengas para hacerte de titular indiscutible”, aseguró Vaca.

El futbolista junto al primer plantel trabajan en la zona de Achumani a la espera del partido debut del próximo 14 de julio cuando deba medirse a Blooming.