Hay que salvar al fútbol

Que el Atleti siga líder, partido a partido, durante 27 jornadas sin caer del sitio que nos anunciaban que se caería, es una vergüenza. Que el Atleti siga líder de un campeonato donde los que decían que era campeón en enero son los mismos que ahora suplican que termine de caer, es una injusticia. Que el Atleti siga líder de una Liga que siempre pierde y tira él pero nunca tiran y pierden los que son incapaces de superarle en la tabla, es un bochorno. Que el Atleti siga líder cuando gana, cuando empata y hasta cuando pierde, porque cuando pincha otros también lo hacen, es un absoluto escándalo que el periodismo, que vive 'el mejor momento de su historia', no se puede permitir para que sus amos no se enfaden. Que el Atleti siga líder, como si algún día lo pudieran ser Sevilla, Valencia, Betis, Real o Villarreal, ocasionando que se vendan menos periódicos, se escuchen menos tertulias y que los platós de televisión se conviertan en un funeral cada jornada, es un drama nacional que no se puede consentir.

Que el Atleti siga líder cuando los trompeteros de la Santa Inquisición llevan tres meses profetizando un desmayo que no se produce porque el resto también sufre desvanecimientos temporales a la hora de la verdad, es un escándalo. Que el Atleti siga líder del campeonato a falta de tres jornadas cuando tiene 250 y 300 millones menos de presupuesto que sus perseguidores inmediatos y 150 y 200 millones también menos para confeccionar su plantilla, es una deshonra. Que el Atleti jugase con personalidad y espíritu de campeón cuando todos tenían listo el pelotón de fusilamiento para tirotear a Simeone por cagón, a primera hora de la mañana, es una indecencia.

Que el Atleti siga líder de esta Liga, apelando a una resistencia épica que le ha permitido superar una mala racha de juego, resultados, un brote de Covid-19 y una plaga de lesiones y sanciones, es una obscenidad. Que el Atleti siga líder mientras ve cómo sus perseguidores se quejan del VAR, del arbitraje y de que si la abuela fuma, cuando lleva toda la vida escuchando la moralina de que quejarse de los árbitros es de fracasados y perdedores, merece un consejo de guerra. Que el Atleti siga líder, mientras los esbirros de Matrix venden la piel del oso antes de cazarla y luego practican el 'noble arte' de asesinar reputaciones ajenas hablando gratis de robos y conspiraciones a la carta, es un crimen intolerable.

Y si el Atleti sigue siendo el rompeolas de la incesante marea de los de siempre, esta será una Liga manchada, adulterada y sucia, no como las anteriores Ligas, Copas, Champions y hasta Superligas, donde todo es de color de rosa, nunca hay polémicas y el campeón siempre es justo si el color de la camiseta es el que debe ser. Ese crimen intolerable del partido a partido no se puede consentir. Y como la marea sube y apenas quedan tres jornadas, hay que ponerse serios. Hay salvar al fútbol del Atleti.

Rubén Uría