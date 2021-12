Guillermo Maripán cierra con éxito el 2021, su mejor año como profesional

El defensa chileno Guillermo Maripán despide este 2021 de la mejor manera posible. El central se ha consolidado durante este año como una de las estrellas de la Ligue1 francesa, convertido en uno de los pilares del AS Monaco que terminó la pasada temporada en tercera posición y disputando la final de la Copa de Francia. El ex Universidad Católica fue designado hace meses el mejor futbolista chileno según el Observatorio de Fútbol CIES, y se consolidó como el central máximo anotador de las grandes ligas gracias a sus cinco goles durante el pasado curso en los que disputó 28 compromisos, 22 de ellos como titular, logrando un 90 por ciento de precisión en los pases y otorgando una asistencia. De hecho, remató como el tercer máximo goleador del club detrás de Wissam Ben Yedder y Kevin Volland (6). Esto, tras grabar su firma ante el Lorient, Angers, Olympique de Marsella, Nantes y el poderoso París Saint-Germain.

En este año que termina, el zaguero dio un paso al frente y su propio entrenador, Niko Kovač, destacó de él su madurez, autoridad y liderazgo en el equipo monegasco, convertido a sus 27 años en uno de los puntales del joven equipo, el que menos media de edad tiene en las principales competiciones europeas.

Su presencia en el equipo ha dado estabilidad a la defensa, solidez, y ha dotado de autoridad al grupo. Algo que destacó su propio estratega hace algunos meses. "Es sudamericano y, por naturaleza, estos jugadores tienen una mentalidad ganadora, garra e impronta de ser aguerridos. Benoît (Badiashile) y Axel (Disasi) son mas jóvenes que Guillermo y necesitan verlo a él como ejemplo", indicó el entrenador croata-alemán.

Este crecimiento se ha visto durante el año, ya que Maripán fue elegido por L’Equipe en el once ideal de la pasada temporada, y este campeonato ha formado parte del once de la jornada en una ocasión. Además, la publicación francesa Nice-Matin lo premió como el mejor jugador de los Rouge et Blanc en lo que va de temporada en la Ligue1 gracias a sus grandes números en el torneo y la Liga Europa, en la que se logró la clasificación para los octavos de final: 901 pases buenos de 1006 en total, 87 recuperaciones, y un regate a su favor en 18 partidos entre las dos competiciones.

Por si fuera poco, el central es un intocable para el seleccionador Martín Lasarte en la Selección chilena, convertido en uno de sus pilares maestros como demuestra su presencia habitual en los partidos para la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, sin olvidar que en la última Copa América brilló tras firmar un regate a Lionel Messi que se hizo viral, ya que pocos son los defensas que se han atrevido a realizarlo.

“Me hace feliz hacer crecer al club y a la Selección, me ayudan a evolucionar. Ha sido un buen año, y quiero seguir con la misma confianza y haciendo las cosas con las ideas claras como hasta ahora”, comenta al respecto el defensa chileno tras un 2021 esplendoroso.