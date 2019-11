Giancarlo González: "Ya hemos pasado momentos difíciles, ahora debemos unirnos"

Primera División de Costa Rica: Antes de los juegos ante Curazao y Haití, el central de la Sele pidió que los apoyen "en las buenas y en las malas".

Giancarlo González cree en la unidad en de cara a los partidos ante Curazao y Haití de los próximos días, que le pueden dar a la Sele el boleto a las instancias finales de la Liga de Naciones de Concacaf.

“La selección es pasión, es un amor que tiene que estar siempre y debemos unirnos como lo hicimos cuando nos hicieron jugar en la nieve”, recordó el defensor sobre el encuentro rumbo a 2014, en el que Costa Rica fue obligada a jugar bajo una nevada en Denver. “Ya hemos pasado momentos difíciles y por eso les digo que apoyemos en las buenas y en las malas”, agregó este martes ante la prensa.

Sobre la chance de ser titular en el once de Ronald González, comentó: “Siempre quiero ser titular, aportarle al equipo en cancha. Hay decisiones técnicas que se respetan, pero no se puede esconder que se desea jugar. Estoy ansioso como la primera vez y si me toca estaría muy feliz”.

“Estoy muy contento de estar en la Selección. Uno trabaja para estar acá; el fútbol se acaba y hay que aprovechar los años en los que lo toman en cuenta”, continuó el defensor de .

Por último, se refirió al progreso de la Sele en las últimas prácticas: “Hace mucho que no trabajamos una semana juntos. Cuando uno viene a la Selección es un par de entrenamientos, partido, recuperar y partido y creo que fue una semana productiva para nosotros como grupo".