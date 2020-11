Fixture de la Primera Nacional Transición 2020: zonas, fechas y resultados

Al igual que la Superliga y que el resto de los torneo domésticos, la Primera Nacional no pudo concluir su temporada 2019/20 y desde mediados de marzo frenó su actividad a causa de la pandemia de coronavirus. Más de ocho meses después, la Segunda División del fútbol argentino volverá al ruedo, con un torneo de Transición que decidirá nada más y nada menos que los dos ascensos a la Liga Profesional.

Para definir el primer ascenso, se crearon dos zonas con los ocho mejores clasificados del último torneo; juegan todos contra todos a un solo partido, por lo que cada equipo disputa siete encuentros. Los primeros de cada zona se cruzan en una final a partido único y en cancha neutral para definir quién sube a la Liga Profesional. Por su parte, los que terminaron en el segundo puesto de las zonas quedan clasificados a una Tercera Instancia de la etapa clasificatoria por el Segundo Ascenso. A su vez, el perdedor de la final por el primer ascenso espera en semifinales.

Para decidir el segundo ascenso, hay otras dos zonas con los equipos que finalizaron entre el 9° y el 16° puesto en los respectivos grupos del torneo que no se pudo concluir por la pandemia; se enfrentan todos contra todos a un solo partido, disputando siete compromisos cada uno. Quienes finalicen en el primer y segundo lugar de cada zona se clasifican a la Primera Instancia Etapa Eliminatoria, donde se emparejan con los doce equipos relegados por el primer ascenso (es decir, los que terminen entre el 3° y 8° lugar de cada grupo).

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Los ocho ganadores se clasifican a la Segunda Instancia Etapa Eliminatoria, siempre a partido único y en estadio neutral. Ya en la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria, los cuatro clasificados y los dos equipos que terminaron segundos en las zonas por el primer ascenso -sorteo mediante- se enfrentan bajo el mismo formato. Clasificándose así tres equipos a semifinales, donde se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso; de esos cruces saldrá el equipo que conseguirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

FASE PRIMER ASCENSO

Zona A: Atlanta, Estudiantes (Río Cuarto), Estudiantes (Buenos Aires), Temperley, Deportivo Morón, Ferro, Platense y Agropecuario (Carlos Casares).

Zona B: San Martín (Tucumán), Defensores de , Sarmiento (Junín), Deportivo Riestra, Tigre, Atlético de Rafaela, Gimnasia (Mendoza) y Villa Dálmine.

FASE SEGUNDO ASCENSO

Zona A: San Martín (San Juan), Belgrano (Córdoba), Alvarado (Mar del Plata), Guillermo Brown (Puerto Madryn), Independiente Rivadavia (Mendoza), Barracas Central, Mitre (Santiago del Estero) y .

Zona B: Instituto, Brown (Adrogué), , , Almagro, All Boys, Santamarina y Gimnasia (Jujuy).

Las Etapas Clasificación por el Primer y Segundo Ascenso se jugarán desde el último fin de semana de noviembre hasta el segundo domingo de enero. Por su parte, la final por el Primer Ascenso a Primera División se disputará el 16 de enero de 2021. Las instancias que definirán el Segundo Ascenso se disputarán durante la segunda quincena de enero.

FIXTURE DE LA 'ZONA A' POR EL PRIMER ASCENSO:

Fecha 1

Estudiantes (RC) vs. Morón

Atlanta vs. Platense

Temperley vs. Ferro

Estudiantes vs. Agropecuario

Fecha 2

Estudiantes vs. Estudiantes (RC)

Agropecuario vs. Temperley

Ferro vs. Atlanta

Platense vs. Morón

Fecha 3

Estudiantes (RC) vs. Platense

Morón vs. Ferro

Atlanta vs. Agropecuario

Temperley vs. Estudiantes

Fecha 4

Temperley vs. Estudiantes (RC)

Estudiantes vs. Atlanta

Agropecuario vs. Morón

Ferro vs. Platense

Fecha 5

Estudiantes (RC) vs. Ferro

Platense vs. Agropecuario

Morón vs. Estudiantes

Atlanta vs. Temperley

Fecha 6

Atlanta vs. Estudiantes (RC)

Temperley vs. Morón

Estudiantes vs. Platense

Agropecuario vs. Ferro

Fecha 7

Estudiantes (RC) vs. Agropecuario

Ferro vs. Estudiantes

Platense vs. Temperley

Morón vs. Atlanta

FIXTURE DE LA 'ZONA B' POR EL PRIMER ASCENSO:

Fecha 1

San Martín (T) vs. Tigre

Dep. Riestra vs. Atlético de Rafaela

Sarmiento (J) vs. Villa Dálmine

Def. de Belgrano vs. Gimnasia (M)

Fecha 2

Def. de Belgrano vs. San Martín (T)

Gimnasia (M) vs. Sarmiento (J)

Villa Dálmine vs. Dep. Riestra

Atlético de Rafaela vs. Tigre

Fecha 3

San Martín (T) vs. Atlético de Rafaela

Tigre vs. Villa Dálmine

Dep. Riestra vs. Gimnasia (M)

Sarmiento (J) vs. Def. de Belgrano

Fecha 4

Sarmiento (J) vs. San Martín (T)

Def. de Belgrano vs. Dep. Riestra

Gimnasia (M) vs. Tigre

Villa Dálmine vs. Atlético de Rafaela

Fecha 5

San Martín (T) vs. Villa Dálmine

Atlético de Rafaela vs. Gimnasia (M)

Tigre vs. Def. de Belgrano

Dep. Riestra vs. Sarmiento (J)

Fecha 6

Dep. Riestra vs. San Martín (T)

Sarmiento (J) vs. Tigre

Def. de Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Gimnasia (M) vs. Villa Dálmine

Fecha 7

San Martín (T) vs. Gimnasia (M)

Villa Dálmine vs. Def. de Belgrano

Atlético de Rafaela vs. Sarmiento (J)

Tigre vs. Dep. Riestra