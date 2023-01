Fichaje de Darío Lezcano, refuerzo de Colo Colo: cuánto dinero cuesta, cuántos años de contrato firma, qué número de camiseta usará y cuánto ganará

El atacante guaraní se desligó del club mexicano y ya está en Chile para sumarse al equipo de Quinteros.

Colo Colo lo guardó en secreto hasta que ya no pudo hacerlo. El lunes 30 de enero por la noche, el Juárez FC anunció que Darío Lezcano ya no era parte de su plantilla y todo dejó entrever que su paso al Cacique estaba hecho. Al día siguiente por la mañana, el paraguayo llegó a Chile para alegría del entrenador Gustavo Quinteros.

“Estoy feliz de llegar a Colo Colo y jugar Copa Libertadores. Charlé mucho con él (Gustavo Quinteros). Me motivó venir a Chile el jugar la Copa Libertadores y el campeonato”, exclamó el delantero en su arribo al país.

El ex futbolista de Juárez viene a reemplazar a Juan Martín Lucero pero no se achica: “Es una responsabilidad llegar a ser el goleador, pero no una carga. Me gusta hacer goles y por algo apuestan por mí”, comentó Lezcano cuando le hablaron de su antecesor, el argentino que marcó 24 y dio seis asistencias en la temporada anterior.

El futbolista guaraní llega a Chile con ritmo de competencia, habiendo anotado goles en los tres últimos partidos que disputó con el club mexicano.

¿CUÁNTO COSTÓ DARÍO LEZCANO?

El paraguayo proviene del club mexicano Juárez FC en donde su ficha era cercana al millón de dólares. Aún falta información oficial sobre la operación.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CONTRATO FIRMÓ?

En principio, Lezcano firmará un contrato por dos años a efecto inmediato desde febrero 2023.

¿CUÁNTO GANARÁ EN COLO COLO?

De momento no hay información oficial sobre el salario que percibiría el jugador pero se sabe que será uno de los sueldos más altos del plantel. Según medios mexicanos, en Juárez FC su sueldo era de 723 mil euroes al año, el equivalente a 52 millones de pesos chilenos al mes.

¿CUÁNDO DEBUTA LEZCANO EN COLO COLO Y QUÉ CAMISETA USARÁ?

Luego de la firma del contrato, el guaraní se sumará a los entrenamientos inmediatamente. Al venir con competencia futbolística, no debe ponerse a punto en lo físico. El club todavía no lo anunció formalmente, por eso no se sabe el número de camiseta que usará.