Everton sigue con puntaje perfecto en la Premier

lo volvió a hacer. El equipo de Carlo Anceltotti, que parece otro en esta temporada, superó 2-1 a , en condición de visitante y llegó a nueve puntos en tres salidas en lo que de la Premier League.

El club de , más líder que nunca, se fue adelante en el marcador gracias al gol Dominc Calvert-Lewin en una acción que nació de los pies de James Rodríguez y de la rapidez del colombiano de jugar a primera intención.

Y si bien, el local igualó todo con el tanto de Cheikhou Kouyaté, el club de Liverpool se fue de nuevo adelante tras una mano en el área, involuntaria quizá, que el VAR declaró como penalti.

El encargado de cobrar fue Richarlison, quien con un remate potente y bien ubicado le dio la ventaja a , diferencia que mantuvo hasta el final con un juego inteligente basado en la tenencia de la pelota.

Incluso el visitante pudo aumentar la cuenta, pero la mala definición o el arquero Vincete Guaita lo impidieron. Ahora, Everton se preparará para el choque con por la Capital One y seguido para recibir a antes de la primera prueba de fuego que tendrá en el clásico con Liverpool el 17 de octubre.

☑️ 1-0 vs. Spurs

☑️ 5-2 v.

☑️ 2-1 vs. Crystal Palace



Desde la temporada 1993/94 que no comenzábamos con tres victorias en la @premierleague.



¡𝘼𝙍𝙍𝙄𝘽𝘼 𝙇𝙊𝙎 𝙏𝙊𝙁𝙁𝙀𝙀𝙎!💙 pic.twitter.com/BL2OQpwswO