Entre liderazgos y madurez Chile sacó oro desde Argentina

Un puntazo en Santiago del Estero permitió que La Roja esté mucho mejor aspectada rumbo a la zona de clasificación a Qatar.

Chile le disputó cada metro a Argentina en el Único de Santiago del Estero. Gary lideró la salida, a Maripán le costó pero se afirmó y entre Charles Aránguiz y Erick Pulgar se repartieron el primer pase desde el eje del mediocentro. La Roja viajó obligada a sumar para reposicionarse y un gol de penal de Lionel Messi le activó sus responsabilidades ofensivas, que con Alexis Sánchez a la cabeza dañó y evidenció solvencia en el definitivo 1 por 1.

Así te relató Goal el Argentina 1 Chile 1

El bicampeón se sostuvo en conductores de cada línea avalados por Claudio Bravo en la puerta. El arquero del Betis, que acaba de meter a su escuadra -y de Pellegrini- en Europa, triunfó en un verdadero duelo personal con Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo, en los minutos finales, pero el mano a mano con el 10 arrancó en el 1-0 de la Albiceleste, que llegó tras un penal de Maripán a Lautaro que sirvió entre tranquilidades el astro del Barcelona.

Los goles del empate en Santiago del Estero

Entre gunners ganó Alexis Sánchez en el empate de los visitantes. Tras el tiro libre de Charles Aránguiz, el tocopillano se les adelantó a todos cuando el Pitbull buscó el área chica y el crack de Inter se les adelantó a todos los zagueros que aguardaban por evitar todo lo que sucedió por la creatividad del máximo artillero del equipo (46).

Jean Meneses entendió que la banda era suya y tanto defender como atacar estaba en la mesa. Chile tenía que aguantarlo y no sufrió más que por los tiros de Messi y las fotos de las voladas del enorme Bravo. El Machete más uruguayo lo empató compitiendo en todo momento.

Lasarte sabe que su escuadra no está cómoda en la Eliminatoria. Es más, está claro que ganarle a Bolivia es una obligación para meterse en el lote de arriba. Pero en la visita que lucía más complicada, encontró un punto de oro que en los papeles no estaba y en la realidad se ha concretado con la lucha como prioridad y los líderes dispuestos a desdoblarse para no dejar que todo un país deje de soñar.