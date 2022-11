En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite Norwich City - Middlesbrough, por la Championship 2022/23?

Las últimas tres presentaciones del Norwich no han sido nada fáciles para Marcelino Núñez, puesto que tras cuajar un arranque de temporada como protagonista total, ante Stoke y QPR vino desde el banco y contra el Rotherham no fue incluido en la convocatoria.

El desafío sabatino de los Canaries (4° con 32 puntos) contra el Middlesbrough (16° con 24) es fundamental para el oriundo de West Bromwich Dean Smith, que debe decidirse si alineará o no al ex Universidad Católica en el último enfrentamiento oficial antes de Qatar 2022, que en el caso del Championship provoca un parón de un mes exacto, para volver a jugar el 10 de diciembre.

⚽ Our 2022/23 𝗵𝗼𝗺𝗲, 𝗮𝘄𝗮𝘆, 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 and 𝗰𝗿𝗲𝘀𝘁 footballs are now available in store and online ⤵️#NCFC