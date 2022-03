Your City XI to face United! 🔵🔴



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Grealish, Foden



SUBS | Carson, Sterling, Gundogan, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Mbete, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/K4GMHkyIWZ