"El PSG no tiene lógica deportiva": Dugarry apunta contra Messi

El ex campeón del mundo con Francia pone en duda la política deportiva del club parisino.

En la negociación de su nuevo contrato con el club parisino, Lionel Messi pide un aumento pese al malestar de algunos hinchas por el fracaso en la Champions League.

El delantero argentino de 35 años, cuya remuneración se estima actualmente en 37 millones de euros brutos anuales con un contrato que expira a mitad de año, justificaría esta petición por su título de campeón del mundo y la existencia de una faraónica oferta de 400 millones de euros por parte de el club saudí Al-Hilal.

Un requisito que no escandaliza a Christophe Dugarry.

La opinión de Dugarry

“No me choca. Lionel Messi, cree que ha hecho una temporada más que adecuada. Para pedir un aumento, es campeón del mundo y su imagen vuelve a multiplicarse por diez. Sus asesores no son filántropos. quería mostrar bondad y benevolencia, se habría quedado en el Barça. Se habría rebajado 3 veces el sueldo, no fue así", estimó Dugarry en Rothen Ignite.

Acusarlo de falta de autoestima porque no ganó la Champions y en los partidos importantes no rindió tan bien, es olvidar que hace años y años que no gana la Champions. "

“Y eso no quiere decir que siempre haya tratado de bajarse el sueldo. Sabe con quién está tratando. Sabe que tiene gente enfrente que solo negocia con uno y entrega el dinero. No creo que haya hablado una vez de fútbol con sus dirigentes. Sigue en esta discusión. Y creo que ningún dirigente tendrá el coraje de decirle que tuvo una temporada media. La cuestión de mantenerlo o no, ni siquiera se la preguntan. Pero como están en una lógica económica y vendiendo camisetas, quieren ampliarla. Nunca ha sido una lógica deportiva”, analiza de nuevo el consultor. Esto debería haber hecho temblar a la gente.