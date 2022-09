El Leicester City se derrumba

El derrumbamiento del Leicester City

Ha llegado el parón de selecciones y, sorprendentemente, no ha habido cambio de inquilino en el banquillo del King Power Stadium. El Leicester City es colista de la Premier League con un punto en seis partidos y dejando unas sensaciones espantosas. El colofón con el estruendoso 6-2 frente al Tottenham Hotspur, sin embargo, no ha supuesto el despido de Brendan Rodgers.

Queda lejana aquella épica temporada 2015/2016 en la que los Foxes lograron una de las proezas más increíbles vistas en la historia del mundo del deporte. El equipo de East Midlands se proclamaba campeón de la Premier League ante un séquito de grandes equipos. El curso siguiente, Claudio Ranieri fue despedido y los de Leicestershire fueron apeados de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid tras hacer una campaña más que digna llegando a cuartos de final.

Desde entonces varias cosas han pasado. El fallecimiento deVichai Srivaddhanaprabha, en un terrible accidente de helicóptero, supuso un antes y un después para el Leicester City. Un club que siempre ha apreciado y cuidado la lealtad de su afición. El experimento con Claude Puel no llegó a buen puerto y el periplo con Brendan Rodgers parece entrar en su ocaso. Tras dos increíbles temporadas luchando por los puestos de Champions League hasta la última jornada (apeados en la última fecha tras llegar como favoritos en ambas ocasiones), los Foxes acabaron en un simplón octavo puesto la última campaña. Aunque jamás tuvieron una posibilidad real de pelear por los puestos de competición europea.

En el King Power Stadium es necesaria una regeneración. Queda un reducto de aquel gran recuerdo de 2016 con un Jamie Vardy ,que pasa más tiempo en la enfermería que en el campo a sus 35 años, más el papel residual de Albrighton y el incomprensible protagonismo de Amartey. Tielemans, uno de los jugadores de más valor del equipo, no renovará su contrato, y si el club no acepta una venta a la baja, será agente libre más allá de 2023. La marcha del mítico Kasper Schmeichel no se ha reemplazo en la portería y el nivel de Danny Ward como guardameta titular genera muchísimo escepticismo. Por si fuera poco, jugadores con proyección como Patson Daka, Boubakary Soumare, Caglar Soyuncu o Timothy Castagne no se terminan de consolidar.

Algo ha dejado de funcionar en Leicestershire. El equipo es colista y las sensaciones no pueden ser peores. Cierto es que el calendario ha sido draconiano habiéndose enfrentado a Chelsea, Arsenal, Manchester United y Tottenham en las seis primeras jornadas. Pero más allá de los resultados, la imagen ha sido realmente pobre. Se avecinan encuentros más asequibles. Aunque pensar en un Leicester que vuelva a competir por los puestos europeos es una quimera. La situación es adversa. Pero lo más preocupante es que nadie quiere darse cuenta. Lo que fue un sueño ahora es pesadilla.

Juan Yagüe