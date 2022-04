El fixture del Mundial Qatar 2022

Qatar 2022 ya tiene definidos gran parte de sus participantes, así como los grupos que fueron sorteados el viernes 1 de abril, para tener más claro cómo se va a desarrollar el torneo y cuáles serán sus partidos.

Resta ahora conocer la programación definitiva de los encuentros, con sus respectivos horarios y estadios sedes, para que los aficionados puedan vivir a plenitud el campeonato mundial.

Claro que con el sorteo, desde ya se pueden palpitar grandes enfrentamientos de la primera fase, como España vs. Alemania, Portugal vs. Uruguay y Brasil vs. Camerún, entre otros.

GRUPO A

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE Qatar vs. Ecuador 21/11/2022 Por confirmar Por confirmar Senegal vs. Países Bajos 21/11/2022 Por confirmar Por confirmar Qatar vs. Senegal 25/11/2022 Por confirmar Por confirmar Países Bajos vs. Ecuador 25/11/2022 Por confirmar Por confirmar Países Bajos vs. Qatar 29/11/2022 Por confirmar Por confirmar Ecuador vs. Senegal 29/11/2022 Por confirmar Por confirmar

GRUPO B

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE Inglaterra vs. Irán 21/11/2022 Por confirmar Por confirmar Estados Unidos vs. B4 21/11/2022 Por confirmar Por confirmar Inglaterra vs. Estados Unidos 25/11/2022 Por confirmar Por confirmar B4 vs. Irán 25/11/2022 Por confirmar Por confirmar B4 vs. Inglaterra 29/11/2022 Por confirmar Por confirmar Irán vs. Estados Unidos 29/11/2022 Por confirmar Por confirmar

GRUPO C

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE Argentina vs. Arabia Saudita 22/11/2022 Por confirmar Por confirmar México vs. Polonia 22/11/2022 Por confirmar Por confirmar Argentina vs. México 26/11/2022 Por confirmar Por confirmar Polonia vs. Arabia Saudita 26/11/2022 Por confirmar Por confirmar Polonia vs. Argentina 30/11/2022 Por confirmar Por confirmar Arabia Saudita vs. México 30/11/2022 Por confirmar Por confirmar

GRUPO D

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE Francia vs. D2 22/11/2022 Por confirmar Por confirmar Dinamarca vs. Túnez 22/11/2022 Por confirmar Por confirmar Francia vs. Dinamarca 26/11/2022 Por confirmar Por confirmar Túnez vs. D2 26/11/2022 Por confirmar Por confirmar Túnez vs. Francia 30/11/2022 Por confirmar Por confirmar D2 vs. Dinamarca 30/11/2022 Por confirmar Por confirmar

GRUPO E

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE España vs. E2 23/11/2022 Por confirmar Por confirmar Alemania vs. Japón 23/11/2022 Por confirmar Por confirmar España vs. Alemania 27/11/2022 Por confirmar Por confirmar Japón vs. E2 27/11/2022 Por confirmar Por confirmar Japón vs. España 1/12/2022 Por confirmar Por confirmar E2 vs. Alemania 1/12/2022 Por confirmar Por confirmar

GRUPO F

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE Bélgica vs. Canadá 23/11/2022 Por confirmar Por confirmar Marruecos vs. Croacia 23/11/2022 Por confirmar Por confirmar Bélgica vs. Marruecos 27/11/2022 Por confirmar Por confirmar Croacia vs. Canadá 27/11/2022 Por confirmar Por confirmar Croacia vs. Bélgica 1/12/2022 Por confirmar Por confirmar Canadá vs. Marruecos 1/12/2022 Por confirmar Por confirmar

GRUPO G

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE Brasil vs. Serbia 24/11/2022 Por confirmar Por confirmar Suiza vs. Camerún 24/11/2022 Por confirmar Por confirmar Brasil vs. Suiza 28/11/2022 Por confirmar Por confirmar Camerún vs. Serbia 28/11/2022 Por confirmar Por confirmar Camerún vs. Brasil 2/12/2022 Por confirmar Por confirmar Serbia vs. Suiza 2/12/2022 Por confirmar Por confirmar

GRUPO H

PARTIDOS FECHAS HORA SEDE Portugal vs. Ghana 24/11/2022 Por confirmar Por confirmar Uruguay vs. Corea del Sur 24/11/2022 Por confirmar Por confirmar Portugal vs. Uruguay 28/11/2022 Por confirmar Por confirmar Corea del Sur vs. Ghana 28/11/2022 Por confirmar Por confirmar Corea del Sur vs. Portugal 2/12/2022 Por confirmar Por confirmar Ghana vs. Uruguay 2/12/2022 Por confirmar Por confirmar

OCTAVOS DE FINAL

3/12/2022 | Hora por confirmar | Rayán (Khalifa) | 1ro Grupo A vs. 2do Grupo B (G49)

3/12/2022 | Hora por confirmar | Rayán (Ahmed bin Ali) | 1ro Grupo C vs. 2do Grupo D (G50)

4/12/2022 | Hora por confirmar | Jor | 1ro Grupo B vs. 2do Grupo A (G51)

4/12/2022 | Hora por confirmar | Doha (Al Thumama) | 1ro Grupo D vs. 2do Grupo C (G52)

5/12/2022 | Hora por confirmar | Al Wakrah | 1ro Grupo E vs. 2do Grupo F (G53)

5/12/2022 | Hora por confirmar | Doha (974) | 1ro Grupo G vs. 2do Grupo H (G54)

6/12/2022 | Hora por confirmar | Rayán (Educación) | 1ro Grupo F vs. 2do Grupo E (G55)

6/12/2022 | Hora por confirmar | Lusail | 1ro Grupo H vs. 2do Grupo G (G56)

CUARTOS DE FINAL

9/12/2022 | Hora por confirmar | Rayán (Educación) | Ganador 53 vs. Ganador 54 (G58)

9/12/2022 | Hora por confirmar | Lausil | Ganador 49 vs. Ganador 50 (G57)

10/12/2022 | Hora por confirmar | Doha (Al Thumama) | Ganador 55 vs. Ganador 56 (G60)

10/12/2022 | Hora por confirmar | Jor | Ganador 51 vs. Ganador 52 (G59)

SEMIFINAL

13/12/2022 | Hora por confirmar | Lausil | Ganador 57 vs. Ganador 58

14/12/2022 | Hora por confirmar | Jor | Ganador 59 vs. Ganador 60

TERCER PUESTO

17/12/2022 | Hora por confirmar | Rayán (Khalifa) | Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor Semifinal 2

FINAL

18/12/2022 | Hora por confirmar | Lausil | Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2