El resumen de Gales vs. Inglaterra por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Gales e Inglaterra se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Ahmad Bin Ali como escenario, se da un duelo entre selecciones europeas que en el papel luce un trámite para uno de los candidatos del campeonato y la despedida del torneo para su rival.

Los Dragones suman un solo punto en la Copa del Mundo, resultado de un empate ante Estados Unidos (1-1) y una derrota a manos de Irán (0-2). Por su parte, el Equipo de la Rosa igualó por 0-0 con la selección de las Barras de las Estrellas, mientras que en su debut derrotó a Irán (6-2), con lo que acumulan cuatro unidades.

A continuación, lo mejor del partido entre Gales e Inglaterra, correspondiente al Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN INGLATERRA!

