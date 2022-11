Inglaterra vs. Estados Unidos en vivo y directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Entra en fase de definiciones el Grupo B del Mundial Qatar 2022 con el cruce entre Inglaterra y Estados Unidos, dos que se diferencian por mucho en la comodidad ya que los británicos lo golearon 6-2 a Irán mientras que a los norteamericanos les aguó sus expectativas iniciales Gareth Bale en el empate a 1 gol Gales.

Gareth Southgate sabe que si su combinado impone sus términos estará hoy mismo en los octavos de final, por lo que no resiste sorpresas contra el cuadro de Gregg Berhalter, que se anima en serio pero que necesita cosechar un triunfo.

