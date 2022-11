El resumen de Francia vs. Australia por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Francia y Australia se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Janoub como escenario, se presentan los campeones defensores de la Copa del Mundo, quienes debutan con un rival que buscará ser la sorpresa en el sector.

Sigue el minuto a minuto del Francia vs. Australia del Mundial de Qatar 2022

Los Galos se presentan al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la UEFA como líder de su grupo, por encima de selecciones como Ucrania y Finlandia. En 2018 conquistó el título mundial venciendo a Croacia en la final, mientras que en la Eurocopa 2020 se quedaron en la ronda de octavos de final. Francia buscará ganar el trofeo por tercera ocasión (Francia 1998).

Por su parte, los Socceroos clasificaron a su sexto Mundial, siendo su mejor resultado los octavos de final en Alemania 2006. Australia clasificó a Qatar 2022 a través del repechaje internacional, donde derrotó a Perú por 5-4 en la tanda de penales.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación, lo mejor del partido entre Francia y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial de Qatar 2022.

Alineación confirmada en Francia

Alineación confirmada en Australia

And for those who would just like a graphic... pic.twitter.com/t9IxEjuwGO