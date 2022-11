Dinamarca vs. Túnez, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del Mundial Qatar 2022

Ambos conjuntos suman un punto en el primer partido del Grupo D del Mundial

Dinamarca y Túnez provocaron el primer 0-0 del Mundial Qatar 2022. Ambos conjuntos debutaban y abrían el Grupo D del torneo pero no pudieron superar al otro y tuvieron que conformarse con el empate. Un punto que les permite soñar con estar en octavos.

El cuadro africano sorprendió a Dinamarca en el primer acto, mostrándose superior, sobre todo a nivel físico. El muro tunecino se mostraba imponente y cada duelo caía del lado de las águilas de cartago, las cuales tuvieron una ocasión clarísima antes del descanso, pero Schmeichel le ganó la partida a Jebali en el mano a mano.

En la segunda parte, Dinamarca despertó con los cambios y tuvo más ocasiones, pero no lograron el tanto que les hubiera dado la victoria y deberán seguir apretando en los siguientes partidos para ver si pueden estar en octavos. Cornelius tuvo la más clara en un remate sencillo que estrelló en el palo.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

DINAMARCA - TÚNEZ, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Minuto 97. ¡Final del partido! Túnez y Dinamarca empatan a cero y suman un punto.

Minuto 94. ¡No hay penalti! Avisaron el colegiado por una mano de Meriah pero el árbitro, tras verlo en la pantalla, ha considerado que no era merecedora de ser pena máxima.

Minuto 93. ¡Casi marca un golazo Lindstrom! Centro-chut del lateral que Dahmen repele como puede.

Minuto 90. Cinco minutos de descuento.

Minuto 85. Cinco para el final y esto sigue 0-0. ¿Será el primer partido sin goles del torneo?

Minuto 70. ¡Increíble el fallo de Dinamarca! Saque de esquina que cabecea Christensen y en el otro palo llega con todo Cornelius cuyo remate, a menos de un metro de la portería, se va al palo.

Minuto 69. ¡Dahmen le niega el gol a Eriksen! Gran disparo del mediapunta del United que el portero tunecino despeja con una buena estirada.

Minuto 60. Ha despertado Dinamarca que por primera vez está acosando seriamente a Túnez. Debe hacer cambios el seleccionador tunecino.

Minuto 55. ¡Gol anulado a Dinamarca! Había fuera de juego de Damsgaard en el comienzo de la jugada. Terminó marcando Skov Olsen pero no valía.

Minuto 50. ¡Providencial Christensen! Se iba sólo Jebali de nuevo y el zaguero del Barcelona ha evitado la ocasión cortando el pase de la muerte. Túnes sigue donde lo dejó.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

¡Descanso! 0-0 tras los primeros 45 minutos pero con la sensación de que Túnez ha sido mejor. Dinamarca tiene la pelota pero los africanos están ganando casi todos los duelos y están siendo superiores, sobre todo físicamente.

Minuto 45. ¡Lesionado Delaney! No puede continuar el futbolista del Sevilla que es sustituido por Damsgaard.

Minuto 42. ¡Qué parada de Schmeichel! La parada de lo que va de torneo. El portero del Leicester le ha negado a Jebali el gol en una ocasión clarísima.

Se llama Kasper pero no es un fantasma.

¡LA PARADA del Mundial!#LaCasaDelFútbol #GolMundial pic.twitter.com/LnvvopH5nt — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 22, 2022

Minuto 39. ¡Laïdouni! Ha punto ha estado de marcar el jugador tunecino tras recoger una pelota suelta dentro del área. Está siendo el mejor del partido con diferencia.

Minuto 35. Dinamarca trata de proponer pero Túnez está impecable en defensa. Un muro hasta ahora el cuadro africano.

Minuto 23. ¡Gol anulado a Túnez! Fuera de juego de Jebali en el arranque de la jugada que luego corrió y definió perfecto. El equipo del norte de África está jugando bastante mejor de lo esperado.

Minuto 22. Intenta Dinamarca crear peligro a balón parado, pero de momento no es capaz de hacer ocasiones claras.

Minuto 11. ¡Casi marca Túnez! Drager remata desde lejos, la pelota da en Christensen y se envenena y está a punto de colarse en la meta de Schmeichel.

Minuto 6. Comienza dominando Dinamarca pero Túnez está bien plantada, pinta a partido igualado.

Minuto 1. ¡Comienza el partido entre Dinamarca y Túnez!

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Dinamarca enfrenta a Túnez en la fecha 1 del Grupo D del Mundial Qatar 2022, en el estadio Ciudad de la Educación.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Dinamarca - Túnez FECHA Martes 22 de noviembre ESTADIO Ciudad de la Educación | Al Rayyan, Qatar HORARIO 10:00 (ARG, BRA, CHI), 08:00 (COL), 07:00 (MÉX), 14:00 (ESP), 05:00 (PT), 08:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Dinamarca y Túnez estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

DINAMARCA

A confirmar.

TÚNEZ

A confirmar