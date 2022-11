Ecuador vs. Senegal en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Ecuador y Senegal, correspondiente al Grupo A del Mundial de Qatar 2022.

Ecuador y Senegal se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Internacional Khalifa como escenario, se encuentran dos selecciones que se disputan de manera directa un boleto a los octavos de final, con una ventaja nada despreciable para los sudamericanos, quienes solo necesitan el empate para avanzar.

La Tricolor arrancó el campeonato con un triunfo sobre Qatar por marcador de 2-0, cortesía de un doblete de Enner Valencia. En su segundo compromiso, sumaron un valioso empate ante Países Bajos por 1-1 con una anotación más de Valencia. Con cuatro puntos, los dirigidos por Gustavo Alfaro lideran el grupo junto a la Naranja Mecánica.

Por su parte, los Leones de la Teranga debutaron con una derrota a manos de Países Bajos por 0-2, pero recuperaron el camino con un triunfo por 3-1 ante Qatar con tantos de Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Bamba Dieng. Con tres unidades, el cuadro a cargo de Aliou Cissé necesita un triunfo para seguir con vida en la Copa del Mundo.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

ECUADOR - SENEGAL, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Minuto 3. ¡Casi marca Gana Gueye! Primera jugada de peligro de Senegal, pero el remate de Gueye se marchó fuera.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

Suenan los himnos de ambos equipos

Se retiran los jugadores a vestuarios para recibir las últimas instrucciones

Once confirmado de Senegal

📋✅ Le onze de départ des lions du Sénégal contre l’Equateur. #ECUSEN #FIFAWorldCup | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/FwMlF0vU6T — FSF (@Fsfofficielle) November 29, 2022

Once confirmado de Ecuador

🔥 ¡Alineación de #LaTri!



🆚 @FootballSenegal

🏟 Estadio Internacional Jalifa

🗓 Fecha # 3

🕚 10h00 (ECU)

🏆 #FIFAWorldCup #HaremosHistoria🇪🇨 pic.twitter.com/bjjVyyTn6n — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 29, 2022

El choque entre la Tricolor y los Leones de la Teranga, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Ecuador enfrenta a Senegal en la fecha 3 del Grupo A del Mundial Qatar 2022, en el estadio Internacional Khalifa.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Ecuador - Senegal FECHA Martes 29 de noviembre ESTADIO Internacional Khalifa | Doha, Qatar HORARIO 12:00 (ARG, BRA, CHI), 10:00 (COL), 09:00 (MÉX), 16:00 (ESP), 07:00 (PT), 10:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Ecuador y Senegal estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

ECUADOR

Galíndez; Preciado, Félix Torres, Hincapié, Estupiñán; Griezo, Franco, Caicedo; Plata, Estrada y Enner Valencia.

SENEGAL

Mendy; Sabaly, Jakobs, Koulibaly, Diallo; Gueye, Pathé Ciss, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye y Boulaye Dia