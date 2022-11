Marruecos vs. Croacia, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Empate a cero entre ambos equipos en un duelo que fue de más a menos

Marruecos y Croacia empataron a cero en el debut de ambos equipos en el Mundial Qatar 2022. El cuadro africano comenzó mejor y con mucha intensidad y metió a Croacia en problemas, pero no logró gozar de ocasiones claras y no pudo hacer diferencias.

La subcampeona del mundo fue de menos a más y acabó mucho mejor la primera mitad, llegando a gozar de varias oportunidades claras, pero Bono, el portero del Sevilla, estuvo inmenso bajo palos y no permitió gol alguno.

En la segunda mitad, de nuevo Marruecos empezó mejor y pudo marcar por medio de Mazraoui, que luego se fue lesionado, y en un disparo lejano de Hakimi, pero finalmente nadie pudo marcar y el encuentro acabó sin goles. Un punto para cada uno que les obligará a ser más ambicioso en el siguiente encuentro.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

MARRUECOS - CROACIA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

¡Final! Sin goles en Al Bayt. Reparto de puntos en un encuentro igualado que fue de más a menos.

Minuto 90. Seis de añadido.

Minuto 79. Entra Lovro Majer por Kovacic. Muy poco del jugador del Chelsea, que debe ser uno de los hombres a seguir de esta selección croata.

Minuto 70. Entra Marko Livaja por Kramaric.

Minuto 65. Entra Abde por Boufal.

Minuto 64. ¡Casi marca Achraf! Libre indirecto y zambombazo de Hakimi que Livakovic despeja como puede. Llevaba un efecto endiablado ese balón.

Minuto 60. No puede seguir finalmente Mazraoui que es sustituido por Attiat-Allah.

Minuto 52. ¡Doble ocasión de Croacia! La han tenido Gvardiol y Lovren tras un saque de esquina botado por Modric, pero ninguno pudo embocar.

Minuto 51. ¡Livakovic evita el gol de Mazraoui! Cabezazo del jugador del Bayern que saca el portero croata. Se ha quedado tendido tras el golpe, veremos si puede continuar.

Minuto 46. ¡Arranca el segundo tiempo! Entra Pasalic por Vlasic.

¡Descanso! Se mantiene el 0-0 inicial tras una buena primera mitad en la que Marruecos fue de más a menos y Croacia de menos a más.

Minuto 45. ¡Bono salva el gol de Vlasic! Centro de Sosa al primer palo, aparece Vlasic para embocar pero Bono se agiganta y salva el gol. Era el 0-1.

🇲🇦🧤 Bono y una de las paradas de lo que va de Mundial, si es que no es la mejor. Vlasic ya cantaba el golpic.twitter.com/f3FH3Ct7H6 — GOAL España (@GoalEspana) November 23, 2022

Minuto 35. Ha logrado equilibrar el partido Croacia. Como es lógico, el ímpetu y el inicio físico de Marruecos debía bajar según pasasen los minutos y ahora está más cómoda la subcampeona y hay más igualdad en el partido.

Minuto 16. ¡Casi hace un golazo Perisic! Error en la salida de balón de Marruecos y el jugador del Tottenham no se lo piensa y suelta un latigazo que a punto ha estado de sorprender a Bono.

Minuto 10. Superior Marruecos hasta el momento, que se nota que es un conjunto más físico que el balcánico. Debe reaccionar la subcampeona del mundo.

Minuto 1. ¡Arranca el partido!

¡Suenan los himnos en el Estadio Al Bayt!

Ya se encuentran ambos equipos entrenando en el césped. No queda nada para que arranque el partido

Onces confirmados de Marruecos y Croacia

¡#MAR y #CRO confirmaron sus alineaciones para el duelo de hoy! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 23, 2022

El choque entre Los Leones del Atlas y los Vatreni, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Croacia enfrenta a Marruecos en la fecha 1 del Grupo F del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Bayt.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Croacia - Marruecos FECHA Miércoles 23 de noviembre ESTADIO Al Bayt | Al Khor, Qatar HORARIO 07:00 (ARG, BRA, CHI), 05:00 (COL), 04:00 (MÉX), 11:00 (ESP), 02:00 (PT), 05:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports, RCN y Caracol.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV)

El juego entre Marruecos y Croacia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

MARRUECOS

Bono; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Achraf; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, Boufal y En-Nesyri.

CROACIA

Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Perisic y Kramaric