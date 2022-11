Selección España vs. Costa Rica, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

En partido correspondiente al Grupo E del Mundial de Qatar 2022, España enfrenta a Costa Rica en el estadio Al Thumama.

España y Costa Rica se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Thumama como escenario, se presenta una de las selecciones con más por probar en el torneo, frente a un rival que se encuentra considerado entre los más debiles de los 32 clasificados.

La Furia se presenta al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la UEFA como líder de su grupo, por encima de selecciones como Suecia y Grecia. En la Eurocopa de 2020 quedó eliminado en la ronda de semifinales. España ganó el Mundial en la edición de Sudáfrica 2010.

Por su parte, los Ticos clasificaron a su sexto Mundial, todos a partir de Italia 1990. Costa Rica clasificó a Qatar 2022 a través de la repesca internacional, en la que venció por marcador de 1-0 a Nueva Zelanda. Alcanzaron los cuartos de final en las ediciones de 2019 y 2021 de la Copa Oro.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

ESPAÑA - COSTA RICA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Min. 74. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAZOOOO DE ESPAÑAAAAAA!!! ¡¡¡MENUDO GOLPEO DE GAVI PARA PONERLA DE PRIMERAS PEGADA AL PALOOOO!!!

Min. 69. Ingresa Nico Williams por Marco Asensio.

Min. 68. Amarilla para Calvo por una dura entrada a Koke.

Min. 64. Entra Koke por Sergio Busquets y Balde por Jordi Alba.

Min. 62. ¡Probó Morata pero su disparo se marchó al lateral de la red!

Min. 56. Entran Morata y Carlos Soler por Ferran y Pedri.

Min. 54. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑAAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡FERRAN TORRES HACE EL CUARTO APROVECHANDO UN ERROR DE ENTENDIMIENTO ENTRE KEYLOR Y LA DEFENSAAA!!!!

Min. 53. ¡ Saca el pase atrás de Dani Olmo la defensa de Costa Rica!

Min. 48. ¡A PUNTO DE HACER EL CUARTO ASENSIO! La pelota se le quedó atrás y no pudo pegarle con precisión.

¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!

Primera parte redonda de los de Luis Enrique, dominando el juego de principio a fin y con una actitud que les ha hecho prácticamente sentenciar el partido en sólo media hora. Dani Olmo, Marco Asensio y Ferran Torres, de penalti, hicieron los goles de España.

¡DESCANSO CON 3-0 PARA ESPAÑA!

Min. 45+4. ¡A punto de hacer Asensio el cuarto! No logró pegarle bien y la pelota se fue a las nubes.

Min. 45. ¡Hay cinco minutos de añadido!

Min. 40. Centro desde la derecha de Azpilicueta que se pase por el área tras no llegar Ferran.

Min. 37. Centro al corazón del área de Bennette que saca de cabeza Rodri.

Min. 30. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRAN TORREEEEES!!! ¡¡ENGAÑA A KEYLOR PARA FIRMAR EL 3-0!!

Min. 29. ¡PENALTI A FAVOR DE ESPAÑA! ¡LO HA PROVOCADO JORDI ALBA!

Min. 25. Dominio absoluto de España en este inicio.

Min. 21. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑAAAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡MARCO ASENSIO FIRMA EL SEGUNDOOO CON UN ZURDAZO DE PRIMERAS TRAS EL PASE A LA FRONTAL DE JORDI ALBAAAA!!!

Min. 16. Fuera de juego de Calvo en el centro lejano con el que trataban de acercarse Costa Rica.

Min. 11. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑAAAAAA!!! ¡¡¡MARCA DANI OLMO DESPUÉS DE UNA MANIOBRA PERFECTA EN EL CONTROL, ORIENTANDO LA PELOTA Y PICANDO ANTE EL PORTEROOOOO!!!

Min. 8. ¡¡¡ASENSIO ROZA EL PRIMERO!!! Disparo en semifallo que se marcha lamiendo el poste de Keylor.

Min. 4. ¡¡¡A PUNTO DE MARCAR DANI OLMOOOO!!! ¡¡PASE MEDIDO DE PEDRI QUE EL DEL LEIPZIG NO ACERTÓ A MANDAR A PUERTA!!

Min. 2. Lo intentaba Ferran por banda derecha. Sacó un defensa a córner.

¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!

¡Suena también el himno de Costa Rica!

¡SUENA EL HIMNO ESPAÑOL EN EL ESTADIO!

¡¡SALEN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO!!

Así calienta la Selección española

Luis Enrique ensaya cómo marcar goles hasta en el calentamiento 🇪🇸⚽️🔥 pic.twitter.com/s2MUI7DonO — GOAL España (@GoalEspana) November 23, 2022

¡Presencia española en las gradas de Doha!

🥹 Como diría la famosa canción...



🎶 ¡¡SIN VOSOTROS NO SOOOOOMOS NADAAAAAAA!! 🎶



☺️ Gracias por estar ahí 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐀𝐕𝐈𝐋𝐋𝐎𝐒𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐒𝐈𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 a nuestro lado, afición.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/5rLGJs7HmH — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022

Alineación confirmada en Costa Rica

Así luce el vestuario de la Selección española

👕🇪🇸 ¡¡NUESTRO VESTUARIO ESTÁ PRECIOSO!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/p6Mfj2Styx — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022

Once confirmado de España. Sin Carvajal ni Morata. Rodri de central

🚨 OFICIAL | ¡¡ASÍ DEBUTAMOS ANTE COSTA RICA!!



👥 Esta es la alineación de @LUISENRIQUE21 para el estreno de la @SEFutbol en el 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋.



💪🏼 ¡¡VAAAAAAAAMOOOOOSSSS ESPAAAÑAAAAA!!#VamosEspaña | #Catar2022 | #ESP pic.twitter.com/V18FmUupfD — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022

España acumula tres mundiales consecutivos sin ganar en su debut. ¿Romperá la racha hoy?

Al descanso manda 1-0 Alemania a Japón. Lo mejor sería un empate o que no haya más goles.

Menos de una hora para conocer el once de Luis Enrique. Parece que las principales dudas están en ataque, aunque con el asturiano puede haber sorpresas también en defensa o en el centro del campo.

A punto de comenzar ahora el otro partido de nuestro grupo: el Alemania vs. Japón. Un empate le vendría de lujo a España.

¿Cuál es el historia de la Selección España en los debuts de los mundiales? Aquí puedes averiguarlo

El historial de la Selección España en el primer partido y debuts en los Mundiales: resultados, cómo le fue, partidos, victorias, empates y derrotas

El partido entre Marruecos y Croacia acaba en empate. Habrá que ver cómo se desarrolla ese grupo y si España finalmente acaba enfrentándose a alguno de esos dos equipos en octavos, en caso de clasificarse.

Este será el cuarto enfrentamiento entre España y Costa Rica, siendo el primero en competición oficial. En los tres amistosos disputados hasta ahora, España ha ganado dos y el otro acabó en empate. El último partido tuvo lugar en 2017 y España ganó 5-0.

Recordemos que España ha caído en cinco ocasiones en la fase de grupos. La última vez fue en 2014, cuando defendía título en Brasil. Esperemos que no haya una sexta.

Ha comenzado la jornada con el partido entre Marruecos y Croacia. Recordemos que es el grupo del que debe estar pendiente España, pues de pasar se enfrentaría a uno de los equipos de este Grupo F.

¡Seis horas para que arranque el partido entre España y Costa Rica! Recordemos que el equipo de Luis Enrique jugará entero de rojo no sólo hoy, si no también en el resto de partidos de la fase de grupos.

El choque entre la Furia y los Ticos, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. España enfrenta a Costa Rica en la fecha 1 del Grupo E del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Thumama.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO España - Costa Rica FECHA Miércoles 23 de noviembre ESTADIO Al Thumama | Doha, Qatar HORARIO 13:00 (ARG, BRA, CHI), 11:00 (COL), 10:00 (MÉX), 17:00 (ESP), 08:00 (PT), 11:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, TyC Sports y la TV Pública, en España se podrá disfrutar por la 1 TVE, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre España y Costa Rica estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

ESPAÑA

Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Ferran, Dani Olmo y Asensio.

COSTA RICA

Keylor Navas; Martínez, Duarte, Fuller, Calvo, Oviedo; Tejeda, Celso Borges; Campbell, Bennette, Contreras.