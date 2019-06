El Barcelona ya habla de Neymar en público

El vicepresidente Cardoner se refiere de forma oficial al brasileño por primera vez y lo hace para hablar de su posible regreso: "quiere volver".

EDITORIAL

Hasta ahora han sido dimes y diretes los que se referían a la posibilidad de que Neymar Da Silva pueda regresar al . Desde que Goal publicó el pasado mes de noviembre que el brasileño se arrepentía de haber abandonado el club azulgrana para recalar en el hace dos años el runrún no ha dejado de crecer pero hasta la fecha el Barcelona no se había referido nunca en público al regreso de Neymar.

Ha sido el vicepresidente Jordi Cardoner quien ha roto el silencio del club y lo ha hecho tirando una de cal y una de arena al ser cuestionado sobre un presunto acuerdo con el delantero. "Lo correcto es decir que Neymar quiere volver al Barcelona pero no estoy de acuerdo en que el Barcelona se preocupe por fichar a Neymar" soltó el vicepresidente responsable del área social, admitiendo por primera vez que sí, que el brasileño quiere regresar al Camp Nou pero, a la vez, señalando que desde la capital catalana no están por la labor de repatriarle.

El artículo sigue a continuación

Obviamente es una postura pública largamente estudiada y que se produce a falta de pocos días para que abra el mercado de fichajes. El Barcelona sabe que no puede cometer pasos en falso, especialmente a ojos de un PSG que no le perdonará ni media irregularidad en caso de producirse, y por ese motivo va con pies de plomo después de semanas filtrando que el regreso de Neymar, aunque complicado, no es imposible.

Si acaso, está sujeto a una serie de condiciones que el brasileño está dispuesto a aceptar, desde pedir perdón por su espantada hace dos años hasta retirar la demanda que interpuso al club en pos de la prima de una renovación que no cumplió así como una notable bajada de sueldo. Neymar está por la labor y también lo está el Barcelona. Las partes siguen su propia hoja de ruta y después de que se filtrar el descontento del delantero ahora es el Barcelona quien mueve ficha.

Desde luego será el culebrón del verano pero si el Barcelona ha pasado de Matthijs De Ligt es por algo. El que fuera el objetivo principal del mercado ha pasado a un segundo término en la medida que se ha ido calentando el futuro de Neymar, objetivo número uno de un Barcelona que