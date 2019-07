Dybala, ¿el reemplazante de Neymar en PSG?

El brasileño está cada vez más cerca de salir de Francia y uno de los posibles reemplazantes sería el delantero argentino de Juventus.

Una de las novelas del actual mercado de fichajes tiene un final bastante previsible: Neymar está cada vez más lejos de continuar su carrera en el Paris Saint-Germain. Luego de que se confirmara este sábado que el futbolista no fue convocado para viajar a , donde el conjunto francés disputará un amistoso ante el Nuremberg, sólo parece cuestión de días para que se resuelva su salida.

Además del , la parece meterse también en esta gran novela llena de capítulos. El , sin ser tan claro, da a entender que no quiere el club catalán compre a la estrella. Entonces, por supuesto, debe buscar otro comprador: en Turín no descartan la operación, pese a no estar tan convencidos.

Ante esta situación, el club francés se mueve para buscar a otra estrella que ocupe el lugar que dejaría el brasileño. Y según RMC Sport, el director deportivo Leonardo tiene en la mira nada menos que a Paulo Dybala, delantero de la Vecchia Signora.

El argentino de la Juve no vería con malos ojos un traspaso a , ya que durante la última temporada bajó su nivel considerablemente y no tuvo tantos minutos en cancha como esperaba. A la par, su valor de mercado disminuyó y por eso PSG buscaría aprovechar esa caída en su precio para intentar ficharlo.

¿Entrará en la negociación por Ney?