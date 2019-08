Cuartos de final de la Copa Libertadores 2019: cuándo son, equipos y cruces

Quedaron definidos los días y horarios de los cruces entre los mejores ocho equipos del certamen.

La Copa Libertadores 2019 ya entró en su etapa más atractiva, la de los duelos eliminatorios mano a mano. Luego de los cruces de octavos que se disputaron a finales de julio, llegará el turno de los cuartos de final, donde los ocho mejores equipos del continente buscarán meterse en la próxima fase.

DÍAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL

La CONMEBOL confirmó los días y horarios para los partidos de ida y de vuelta de los cuartos de final:

🙌🏆 ¡Así se jugarán los cuartos de final de la #Libertadores!



📅⏰ El calendario con los días y los horarios de los partidos de ida y vuelta. pic.twitter.com/brEoESff6X — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 2, 2019

CLASIFICADOS

River

Palmeiras

Liga de Quito

Internacional (PA)

Cerro Porteño

Boca

Flamengo

Gremio

CRUCES

Para cuartos de final, al igual que para las semifinales y la final, las llaves quedaron definidas desde el sorteo de los octavos.

Cruces de cuartos de final:

S1 River vs. Cerro Porteño (la ida el 22/8 a las 21.30; la vuelta el 29/8 a las 21.30)

S2 Liga de Quito vs. Boca (la ida el 21/8 a las 19.15; la vuelta el 28/8 a las 19.15)

S3 Gremio vs. Palmeiras (la ida el 20/8 a las 21.30; la vuelta el 27/8 a las 21.30)

S4 Flamengo vs. Internacional (la ida del 21/8 a las 21.30; la vuelta el 28/8 a las 21.30)

Cruces de semifinales:

Ganador S1 vs. Ganador S2

Ganador S3 vs. Ganador S4

LOCALÍA

Los equipos con mejor performance en la fase de grupos, y por lo tanto menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 en el sorteo de los octavos de final, definirán sus partidos en condición de local.