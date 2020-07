Cuántos goles lleva Carlos Tevez

El Apache llegó a los 300 goles, una marca impresionante que lo mantiene como uno de los futbolistas más influyentes de la historia argentina.

¿Qué más se puede decir de Carlos Tevez ? Un jugador que cumplió sus objetivos en todos lados, que fue ídolo y figura con cada camiseta que le tocó ponerse y que levantó los más importantes títulos a nivel clubes que se pueden obtener. Así y todo, no le alcanza: el Apache regresó a Boca para cumplir el sueño de volver a levantar la y, aunque todavía no lo consiguió, sí pudo consagrarse varias veces a nivel local. Y a pesar de que esta última etapa no pareciera ser la mejor, así y todo le alcanzó para llegar a los 300 goles en su carrera (sin contar los que tiene en la Selección argentina). ¿Cuántos más anotará antes de retirarse?

COMPETENCIA PARTIDOS GOLES PROMEDIO Ligas argentinas 157 57 0,35 Ligas extranjeras 321 152 0,47 Copas de Sudamerica 78 25 0,32 Copas de Europa 60 14 0,23 Copas de Asia 1 0 0 Copas nacionales 92 51 0,55 / 3 1 0,33 Selección 76 13 0,17 TOTAL 788 313 0,37

LIGAS

En Argentina, Tevez disputó un total de 157 compromisos, todos con la camiseta Xeneize, convirtiendo en 57 ocasiones, lo que arroja un promedio de 0,36 goles por partido.

Más equipos

Si tenemos en cuenta las ligas extranjeras, los números del Apache mejoran levemente. Entre Corinthians, United, , , y el Shanghai Shenhua, el oriundo de Ciudadela disputó un total de 321 encuentros y convirtió 152 tantos, lo que arroja una media de 0,47 goles por partido.

En total, participó de 478 cotejos a nivel doméstico, en los que anotó 209 veces, promediando así 0,43 goles por partido .

COPAS INTERNACIONALES

En Sudamérica, Carlitos jugó 78 partidos coperos y convirtió 25 goles con un promedio de 0,32. Una cifra muy similar a lo que realizó en Europa, en donde disputó 60 encuentros, hizo 14 tantos y el promedio fue de 0,23.

En total, participó de 138 cotejos, en los que anotó 39 veces, promediando así 0,28 goles por partido.

COPAS NACIONALES

Además de la y la Copa de la Superliga, llegó a jugar la , la Community Shield y la Copa de la Liga en y la Coppa y la Supercopa en Italia. En total, fueron 92 partidos y 51 goles, para su mejor promedio discriminado por competencias: 0,55 tantos por encuentro.

SELECCIÓN ARGENTINA

Llamativamente el peor promedio goleador de Carlos Tevez en toda su carrera lo tiene cuando luce la celeste y blanca con la cual en 76 partidos sólo convirtió 13 goles dejando así un promedio muy pobre de 0,17 tantos por encuentro.

BOCA

Si nos enfocamos en los datos solamente cuando el Apache vistió la casaca del club de sus amores, hay que destacar que, en 246 encuentros que disputó hasta la fecha, convirtió 85 veces y sostiene un aceptable promedio de 0,35.