Cuándo volverá la Selección mexicana a la Copa América

Con el cambio anunciado por la FIFA, el Tri tiene el camino libre para regresar al torneo en 2020.

Luego de nueve ediciones participando de manera ininterrumpida, México será el gran ausente de la Copa América 2019. Y es que Conmebol dio por terminada la relación debido a que el Tri comenzó a llevar un plantel alternativo al torneo, lo cual causó molestias en los organizadores que decidieron invitar a Japón y Catar.

Sin embargo, la situación podría cambiar considerablemente tras los anuncios Gianni Infantino. El presidente de la FIFA aprobó la petición de Conmebol de cambiar el año de celebración de la Copa América, que a partir de 2020 comenzará a disputarse en años pares, para que coincida con la celebración de la Eurocopa.

En Goal te contamos por qué México podría volver a disputar la Copa América:

¿PARA CUÁNDO SERÍA?

El cambio anunciado por el presidente de la FIFA es una buena noticia para la Selección mexicana. Ahora, el torneo de selecciones más importante de Conmebol no empalmaría con la Copa Oro, por lo que no existen mayores obstáculos que impidan la participación del Tri.



Además, el combinado azteca podría disputar la Copa América con el plantel de lujo, algo que no había podido hacer en las ediciones anteriores por cuestiones de calendario. Por lo tanto podría ser para la siguiente edición del año entrante.