Con Kepa castigado, Chelsea derrota a Tottenham

Tras la polémica que se vio en la final ante Manchester City, Maurizio Sarri decidió castigar al portero vasco. Liverpool ganó y sigue en la cima.

Quedó bien claro: no hubo un malentendido. Este miércoles, ante Tottenham por la Premier League, Maurizio Sarri decidió castigar a Kepa y lo envió al banquillo, después de que el vasco se negara a abandonar el campo de juego en la final de la Copa de la Liga, el último domingo, frente a Manchester City. "Es una elección, un mensaje al grupo. Somos un grupo, no 25 jugadores. Caballero está listo y tiene experiencia. No estamos preocupados", dijo el italiano antes del partido. Así, de esta manera, el conjunto azul ganó 2 a 0 en el clásico de Londres, con un tanto de Pedro y otro de Trippier, en contra.

El Chelsea castiga a Kepa y le deja una semana sin sueldo

En la jornada 28 del certamen inglés, sobresalió también el triunfo del Liverpool ante Watford por 5 a 0, continuando así en la cima del torneo. El City de Guardiola, mientras tanto, venció al West Ham 1 a 0 (gol de Agüero) y sigue cerca del primer puesto.

Otros resultados del día: Arsenal 5-1 AFC Bournemouth, Southampton 2-0 Fulham y Crystal Palace 1-3 Manchester United.

COPA ITALIA

Mientras tanto, por el juego de ida de las semifinales de la Copa Italia, Fiorentina y Atalanta regalaron varias emociones: empataron 3 a 3.